Honor X20 in arrivo, ecco data di uscita e specifiche

Honor ha appena svelato la data di uscita del nuovo modello X20, assieme a un’immagine e alle specifiche tecniche. Il marchio cinese aveva già lanciato l’Honor X20 SE a giugno, ma sembra che questo dispositivo porti una serie di importanti novità rispetto al suo predecessore.

Come si può vedere, il display presenta un ritaglio a forma di pillola nell’angolo in alto a sinistra, dove sarà probabilmente posizionata una doppia fotocamera. Il lato posteriore ha invece una tripla fotocamera da 64 Megapixel in un alloggiamento rotondo.

Per quanto riguarda le specifiche, Honor ha affermato che l’X20 impiegherà un processore da 6 nm, frequenza di aggiornamento dello schermo di 120 Hz e ricarica rapida da 66 W. Dispone inoltre di connettività 5G. Indiscrezioni precedenti suggeriscono che il processore sia un Dimensity 900.

Sono confermati due colori diversi, e probabilmente il tasto di accensione sarà dotato di impronte digitali e posizionato lateralmente. Non si conosce ancora il prezzo, ma si ha la data di presentazione: il prossimo 12 agosto.