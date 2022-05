Honor X7: display da 6,74 pollici, quattro fotocamere e ricarica rapida a 200 euro [videorecensione]

Dopo Honor X8 arriva anche HONOR X7: si tratta di uno smartphone entry level dotato però di alcune caratteristiche tecniche proprie di una fascia superiore, con una batteria da 5.000mAh, un display da 6,74 pollici e Android 11 con Google Mobile Services (GMS). È alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680.

In realtà, oltre alle buone features tecniche, è il design a rubare subito l’occhio, perché il dispositivo ha linee curate, colorazioni originali e cornici davvero ridotte al minimo, che danno ampio spazio al generoso pannello.

Il display

HONOR X7 è progettato con un corpo curvo a 47° ed estremamente sottile, misura solo di 8,62mm di spessore, ed è dotato di un display a cristalli liquidi (LCD) FullView da 6,74 pollici, che supporta 16,7 milioni di colori ed è dotato di una frequenza di aggiornamento dello schermo che raggiunge i 90Hz.

Dotato di funzioni avanzate di protezione degli occhi, tra cui la TÜV Rheinald Low Blue Light Certification, eBook Mode e Dark Mode, il telefono offre un’esperienza di lettura e visualizzazione più confortevole, soprattutto in ambienti con poca luce.

Batteria e ricarica rapida

HONOR X7 integra una batteria da 5.000 mAh che permette agli utenti di godere fino a 20 ore di streaming video online o 49 ore di chiamate telefoniche.

Il dispositivo supporta la ricarica a 22.5W HONOR Wired SuperCharge, in grado di di alimentare il telefono in soli 10 minuti rimettendo subito a disposizione tre ore di riproduzione video online, per l’invio di messaggi, lo shopping online, il gioco o lo streaming video in movimento

Il cuore dello smartphone è il processore Qualcomm Snapdragon 680, un chipset octa-core a 6nm, coadiuvato dalla scheda grafica Adreno 610. Ci sono inoltre 4 GB di Ram e 128 GB di archiviazione che può essere estesa con schede microSD.

HONOR X7 è anche dotato della RAM Turbo (4GB+2GB), una soluzione proprietaria che permette di spostare una piccola porzione di memoria flash a disposizione della RAM.

Fotocamere

HONOR X7 è dotato di una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 48 Megapixel, un’ottica grandangolare da 5 Megapixel, una macro con rilevamento da 2 Megapixel e una fotocamera per la gestione della profondita da 2 Megapixel.

La fotocamera supporta la ripresa video a 1080P con una risoluzione di 1920×1080 pixel. L’obiettivo principale da 48 Megapixel Ultra-Clear dispone di un algoritmo intelligente per garantire un miglior dettaglio anche in ambienti con scarsa illuminazione. La grandangolare da 5 Megapixel con apertura f/2.2 permette agli utenti di tenere più elementi nell’inquadratura con maggiore facilità e comodità.

C’è infine una camera frontale per i selfie da 8 Megapixel che supporta il riconoscimento del viso.

Prezzi, colori e disponibilità

Honor X7 è disponibile nei colori Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver. Può essere acquistato su Hihonor.com al prezzo di €209,90 e presto sarà presente anche su Amazon.