Honor X8 con display da 6,7 pollici e processore Snapdragon 690

Honor ancora protagonista sul mercato degli smartphone. Dopo aver lanciato al MWC di Barcellona la nuova linea flagship Magic4 e Magic4 Pro, il produttore cinese ha presentao un nuovo dispositivo della serie X: Honor X8.

Il dispositivo è per ora stato annunciato per la regione MEA ma dovrebbe arrivare presto anche in altre aree geografiche, tra cui Europa e Africa.

Lo smartphone offre specifiche di fascia media tra cui uno schermo LCD da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, è animato dal chipset Snapdragon 690 di Qualcomm e integra una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 22,5 W.

Honor X8 porta in dote anche una camera principale da 64 Megapixel sul retro, accompagnato da un sensore ultrawide da 5 Megapixel e da due sensori da 2 Megapixel per scatti macro e gestione della profondità.

Nella parte anteriore del telefono, invece, troviamo una selfie cam da 16 Megapixel, alloggiata in un piccolo foro posto sotto l’auricolare. Lo Snapdragon 690 4G è affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sul fronte software Honor X8 è mosso dall’interfaccia Magic UI 4.2 di Honor basata su Android 11.

Honor X8 è disponibile nelle colorazioni Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue.

Al momento Honor non ha fornito alcun dettaglio sui prezzi né sulla disponibilità sul mercato del nuovo smartphone Honor X8.

