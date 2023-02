Honor X8a arriva in Italia: eccellenza in display e fotocamera

Lancia oggi in Italia Honor X8a, dispositivo versatile dotato di eccezionali prestazioni nella fotografia. Lo smartphone di fascia media promette anche valide specifiche e ottima qualità nel display: andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta.

Honor X8a dispone di un design accattivante e leggero, ma anche con un occhio alla funzionalità: infatti il rivestimento liscio garantisce una presa salda e confortevole anche in movimento. Il dispositivo, inoltre, pesa appena 179 g, con un display di 6,7 pollici.

Quest’ultimo, in particolare, è un grande punto di forza: grazie alla tecnologia Honor Display Color Calibration infatti è in grado di regolare la temperatura del colore per ogni fotogramma, il tutto con una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz per un’esperienza più che fluida.

Honor X8a è inoltre dotato di un sistema di potenti fotocamere in grado di scattare foto straordinarie in una grande varietà di situazioni. Questo è composto da una fotocamera principale da 100MP, una Wide & Depth da 5MP e una fotocamera Macro. Inoltre c’è una fotocamera frontale da 16MP permette di scattare selfie ad alta definizione. Tutte le foto scattate dallo smartphone sono inoltre migliorate dal sofisticato sistema di intelligenza artificiale.

Infine c’è una potente batteria da 4500 mAh che garantisce un utilizzo ininterrotto per un’intera giornata: in particolare supporta fino a 13 ore di streaming musicale, 13,5 ore di riproduzione video, 11 ore di navigazione o 16 ore di visualizzazione dei social media, rimanendo sempre connesso.

Honor X8a utilizza con magic UI 6.1 basato su Android 12, ed è disponibile nei colori Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black a un prezzo di €269,90 in bundle con Honor Earbuds 2 Light. Per aggiudicarselo basta visitare il sito ufficiale o, fra non molto, andare nei negozi.