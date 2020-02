HTC non molla: Wildfire R70 ufficiale

HTC ha appena annunciato un nuovo smartphone, il Wildfire R70. Si tratta del primo annuncio dell’azienda nel 2020 che arriva a distanza di ben tre mesi dall’ultimo modello svelato (Desire 19s)



No, l’HTC Wildfire R70 non è un telefono di punta e neanche si avvicina. Si tratta di un telefono economico appartenente alla storica linea “Wildfire” dell’azienda.



Annunciato sia in India che in Thailandia, si presenta con una notch sul display mentre tutti i tasti fisici si trovano sulla destra e tre telecamere sul retro allineate verticalmente oltre ad un classico flash LED. Sul retro della scocca, un normale scanner di impronte digitali capacitivo.

Scheda tecnica



HTC Wildfire X è dotato di un display HD+ (1560 x 720 pixel) da 6,53 pollici in formato 19,5:9. Il telefono è alimentato dal processore octa-core Helio P23 a 64 bit di MediaTek. Saranno solamente 2 i GB di RAM e 32 i GB di memoria espandibile (espandibile fino a 256 GB tramite una scheda microSD).



Anche una batteria da 4.000 mAh fa parte del pacchetto e supporta la ricarica da 10W. Troveremo due slot per schede nano SIM, uno dei quali può essere utilizzato per l’espansione della memoria della scheda microSD. Qui è presente un jack per cuffie da 3,5 mm, mentre non è disponibile una porta USB di tipo C. Wildfire R70 è dotato di una normale porta micro USB.



Il reparto fotografico include fotocamere da 16 Megapixel (f/1,7), 2 Megapixel (f/2.4) e fotocamere da 2 Megapixel (f/2.4, sensore di profondità) sul retro. Una singola fotocamera da 8 Megapixel (f/2.0) è inclusa nella parte anteriore.

Uscita

HTC ha introdotto questo dispositivo nelle varianti di colore Aurora Blue/ Night Black e sarà presto in vendita in India e Thailandia