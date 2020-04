Huawei continua ad arricchire di nuovi servizi i suoi dispositivi per renderli più accattivanti possibile. L’azienda cinese ha chiuso una partnership con il motore di ricerca francese Qwant e presenta ora nuove soluzioni.



Tutti i dispositivi Huawei P40, Huawei P40 Pro e Huawei P40 Pro+ distribuiti sui mercato di Francia, Italia e Germania saranno dotati della ricerca Qwant preinstallata, mentre i consumatori di altre nazioni la potranno scaricare dall’AppGallery di Huawei.

La partnership nasce “dall’impegno condiviso di proteggere la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti“. Il team di ingegneri Huawei e Qwant hanno lavorato insieme per fornire servizi di ricerca mobile personalizzati, con consapevolezza del contesto e consigli basati sullo scenario.

Il motore di Qwant è stato progettato su misura per fornire ricerche di app più efficienti per agli utenti europei.



Qwant è conforme agli standard del GPDR sulla privacy. Il motore di ricerca non traccia né analizza i dati personali degli utenti. Rispetta i copyright dei contenuti e tenderà a proporre articoli e materiali originali nei pimi posti nell’elencare i risultati delle ricerche.