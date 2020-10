Huawei amplia il suo ecosistema con Petal Maps, Search e Huawei Docs

Huawei ha annunciato nuovi sviluppi per l’ecosistema dei servizi mobili durante l’evento di lancio della serie HUAWEI Mate 40, lanciando Petal Search, Petal Maps e HUAWEI Docs.

Petal Search

Petal Search, l’app motore di ricerca di Huawei, è ora disponibile in oltre 170 paesi e regioni e supporta oltre 50 lingue, consentendo agli utenti di trovare le informazioni e i servizi di cui hanno bisogno. Offre funzionalità di ricerca in più di 20 categorie, tra cui app, notizie, video, immagini, acquisti, voli e attività commerciali locali. Inoltre sviluppa e integra vari strumenti, come meteo, calcolatrice e tassi di cambio. Con il nuovo aggiornamento, l’esperienza di ricerca è ora visivamente più ricca. I risultati sono ora presentati in schede informative per aiutare gli utenti a ottenere le informazioni utili con pochi clic.

Sfruttando le funzionalità AI dei dispositivi Huawei, Petal Search consente agli utenti di eseguire ricerche scattando foto o immagini tramite la sua funzione di ricerca visiva. Riconosce una vasta gamma di oggetti come persone, animali e punti di riferimento e introdurrà nuove funzionalità come l’identificazione delle piante. Ad esempio, l’utente può semplicemente scattare una foto di un piatto e Petal Search fornirà la ricetta. Nell’app è integrata anche una funzione di ricerca vocale, che supporta inglese, spagnolo, francese, arabo e altro ancora. Queste funzionalità aiutano Petal Search a soddisfare le esigenze degli utenti abituati a uno stile di vita efficiente e incentrato sui dispositivi mobili.

Petal Maps

Petal Maps, come è facile intuire, è l’app di navigazione di Huawei che offre funzionalità come servizi di posizionamento, visualizzazioni di mappe immersive, ricerche di luoghi, navigazione ed elenchi di luoghi preferiti agli utenti in oltre 140 paesi e regioni. Petal Maps supporta la visualizzazione delle mappe in 79 lingue diverse, con notifiche vocali in inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano e mandarino.

Petal Maps è inoltre dotato di funzioni per fornire aggiornamenti in tempo reale sui trasporti pubblici nelle 129 principali città, aiutando i pendolari a pianificare meglio i loro percorsi e ad eliminare le preoccupazioni in viaggio. Utilizzando tecnologie pionieristiche come Super GNSS e algoritmi di riconoscimento delle immagini, Petal Maps aumenta ulteriormente la precisione e presenta agli utenti i percorsi più efficienti e meno congestionati.

Grazie al controllo gestuale dei dispositivi HUAWEI Mate 40 Series, gli utenti sono in grado di passare dalla visualizzazione di navigazione alla panoramica della mappa utilizzando un semplice movimento della mano. Queste interazioni migliorano notevolmente la qualità di un viaggio, oltre a fornire un’esperienza di guida sicura.

Huawei Docs



Huawei Docs, la suite per l’ufficio, è ora disponibile in più di 100 Paesi, supporta la visualizzazione e la modifica di documenti in oltre 50 formati, inclusi PDF, PPT e DOC. Con la sincronizzazione in tempo reale abilitata dalle funzionalità cloud, HUAWEI Docs consente agli utenti di lavorare senza problemi sullo stesso documento su diversi dispositivi collegati allo stesso HUAWEI ID, migliorando l’esperienza dell’ufficio intelligente