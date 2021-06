AppsUP, la nuova edizione del concorso per sviluppatori di Huawei

Huawei ha annunciato la nuova edizione del concorso annuale AppsUP, una competizione fra sviluppatori per creare app innovative all’interno dell’ecosistema Huawei Mobile Services.

Huawei AppsUp: innovazione per tutti

Questa edizione di AppsUp è dedicata al tema dell’innovazione, come recita il suo slogan “HMS Innovate for All”. Partecipanti da tutto il mondo si sfideranno nella creazione di app in grado di promuovere l’innovazione digitale. I vincitori potranno accaparrarsi premi in denaro fino a 15.000 dollari, ma soprattutto riconoscimento internazionale. Le applicazioni in testa alla classifica saranno pubblicate, promosse e supportate su Huawei App Gallery.

Il concorso non è aperto solamente agli esperti, ma chiama alla partecipazione anche appassionati e studenti. L’ultima edizione ha ricevuto una partecipazione molto ampia, con l’adesione di più di 3000 squadre provenienti da più di 170 paesi diversi.

Per partecipare ad AppsUP basta registrarsi sulla pagina ufficiale del concorso e inviare il proprio progetto entro il 20 agosto 2021. L’unico obbligo è che la propria applicazione faccia utilizzo delle funzionalità HMS Core. I 20 migliori lavori di ciascun paese saranno soggetti al volto del pubblico, e i finalisti saranno presentati davanti alla giuria che determinerà i vincitori secondo criteri di funzionalità, innovazione valore sociale e user experience.

Jaime Gonzalo, Vicepresidente di Huawei Mobile Services in Europa ha commentato a riguardo: