Dopo aver lanciato la Huawei Band 4 nel 2019, Huawei ha presentato un nuovo prodotto, saltando a piè pari il modello caratterizzato dal numero 5 e passando direttamente a Huawei Band 6.



Il dispositivo è dotato di un display Amoled da 1,47 pollici con risoluzione di 194 x 368 pixel, che rappresenta un grande passo avanti rispetto all’unità LCD da 0,96 pollici vista sulla Band 4. Il produttore cinsese ha assicurato che saranno disposibili numerosi quadranti, scaricabili attraverso l’app Watch Face Store.



Il nuovo design presenta cornici molto sottili e un rapporto schermo/corpo del 64%. Tuttavia, a differenza di Xiaomi (che proprio a inizio settimana ha lanciato la sua Smart Band 6), Huawei ha optato per un fattore di forma rettangolare e più tradizionale. Huawei Band 6 pesa 18 grammi (senza cinturino) mentre il suo body misura 43×25,4×10,99 mm; il dispositivo è dotato di un singolo pulsante laterale per la navigazione ed è classificato per la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

La durata della batteria è assicurata fino a due settimane di uso regolare o 10 giorni di uso intenso mentre la ricarica viene effettuata tramite un caricatore magnetico. Huawei afferma che anche solo 5 minuti di ricarica saranno sufficienti per garantire energia per 2 giorni di funzionamento.



In termini di sensori, Huawei Band 6 offrirà il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue, quello della frequenza cardiaca attraverso il software TruSeen 4.0, il monitoraggio del sonno con TruSleep 2.0 e quello della pressione con TruRelax 2.0. La band monitorerà anche la salute del cuore e controllerà i rischi di apnea notturna.



Huawei Band 6 supporterà inoltre 96 diverse modalità sportive. Altre funzionalità aggiuntive includono notifiche standard, avvisi di chiamata e messaggi da un telefono connesso, nonché il comando dello scatto della fotocamera dello smartphone da remoto e diversi controlli per la riproduzione musicale.



Huawei Band 6 è disponibile in un totale di quattro colori: Amber Sunrise, Forest Green e Graphite Black. È compatibile con i telefoni con Android 6.0 o iOS 9.0 o versioni successive e supporta il Bluetooth 5.0. Huawei Band 6 è già presente sul sito Web di Huawei Malesia e sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 4 aprile a un prezzo di circa 53 dollari.