Huawei non è solo uno dei brand più chiacchierati del momento, a causa delle querelle che la vede impegnata con l’amministrazione Usa, ma continua a essere tra i brand più apprezzati dagli utenti italiani. In solo due anni l’azienda ha scalato la classifica passando dal 76° posto – nel 2017 – al 25° posto tra i Most Influencial Brand 2019 nominati da Ipsos, guadagnando 51 posizioni in due anni, di cui 9 nel 2019.

Tanta tecnologia e un’offerta commerciale ampia con prodotti evoluti hanno permesso a Huawei di conquistare tutte le generazioni, con modelli e servizi per tutti i titpi di target.

Insomma, Huawei piace un po’ a tutti, senza limiti d’età. La ricerca IPSOS attesta che le generazioni più giovani sono quelle che apprezzano maggiormente il brand. Huawei è, infatti, il 23° brand per preferenza per la Gen Z (da 15 a 21 anni) e è 19° tra i brand più rilevanti per i Millennials (da 22 a 35 anni). Non solo giovanissimi, anche tra la GenX (da 36 a 52), Huawei raggiunge una posizione alta della classifica: 21° brand tra i più influenti per loro.

“Continuiamo a crescere e a guadagnare la stima e la considerazione dei nostri consumatori. Questo è il nostro più grande successo e siamo orgogliosi di essere al 25° posto tra i Brand più Influenti in Italia. L’aver guadagnato ben 51 posizioni nella classifica IPSOS in soli due anni è prova del riconosciuto impegno che quotidianamente rivolgiamo ai nostri utenti. L’Italia è e continuerà a ricoprire un ruolo di primo piano per il nostro gruppo.” Ha affermato Isabella Lazzini, Direttore Marketing & Retail Huawei Italia.

Una crescita che non conosce sosta, come dimostrano i punteggi ottenuti nelle 5 categorie misurate da IPSOS che determinano l’influenza di un brand. Huawei supera la media italiana per Leading Edge, Engagement e Presence. Indicatori rispettivamente della capacità di creare connessioni rilevanti tra persone, tecnologia e innovazione, del sapere avviare e consolidare un rapporto di fiducia con gli utenti e di essere riconoscibili per il target.