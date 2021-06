Huawei Mobile Cloud, 50 GB in omaggio ai nuovi utenti per un mese

Huawei ha annunciato un’offerta per tutti i nuovi clienti: 50 GB di archiviazione su Huawei Mobile Cloud, il servizio di backup dell’azienda cinese.

Cos’è Huawei Mobile Cloud

Grazie a Huawei Mobile Cloud, uno dei Huawei Mobile Services, è possibile effettuare l’archiviazione nel Cloud di tutti i dati presenti sul proprio smartphone, in modo da poterli recuperare in caso di perdita. Inoltre, sempre grazie alla tecnologia cloud, nel momento in cui si desideri cambiare smartphone sarà garantito il trasferimento immediato di foto, contatti e documenti salvati.

Huawei Mobile Cloud offre la completa sicurezza dei dati personali archiviati sulla piattaforma. Se il proprio dispositivo viene perduto, è possibile procedere immediatamente alla cancellazione di tutti i dati su di esso, conservandoli sul cloud. È anche possibile, sempre da remoto, reimpostare la password della propria schermata di blocco o inviare un messaggio con le informazioni di contatto del proprietario. Infine, il backup può essere eseguito sia automaticamente che manualmente.

Le offerte di Huawei

Come annunciato oggi, Huawei offrirà a tutti i nuovi utenti il proprio piano standard, ovvero 50 GB di archiviazione. Per chi ha bisogno di più spazio è prevista la possibilità di acquistare con il 50% di sconto il Piano Plus (200 GB) e il Piano Premium (2 TB). Il prezzo di base di questi servizi è rispettivamente di 2,99 euro/mese e 9,99 euro/mese.

Ecco le parole di Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei CBG Italia:

“Con l’attivazione del piano di archiviazione in Cloud, tenere al sicuro i propri ricordi e documenti importanti non è mai stato così semplice e conveniente per gli utenti Huawei. Nel primo trimestre del 2021 sono già il 20% in più gli utenti che hanno aderito a un pacchetto a pagamento Huawei, confermando la crescente necessità di spazi di archiviazione virtuali pratici e sicuri.”

L’offerta di Huawei Mobile Cloud è valida per 30 giorni: al termine di esso gli utenti potranno scegliere se passare al piano gratuito (5 GB) o rinnovare il Piano Standard per 0,99 euro al mese.