Huawei Customer Service Center inaugurato a Milano

È il primo centro d’assistenza clienti in Europa di Huawei a offrire servizi innovativi come consulenze personalizzate, riparazioni rapide (anche su prenotazione), corsi di formazione, oltre a un’area relax e a uno spazio per i più piccoli. Oltre, naturalmente, a consentire agli utenti di scoprire l’ecosistema di prodotti e servizi del produttore cinese.

Per inaugurare questo nuovo concept Huawei a scelto l’Italia e precisamente Milano. Huawei Customer Service Center è situato in via Francesco Londonio 20/A ed è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9 alle 19.

Un momento dell’inagurazione

“Da sempre l’Italia ricopre un ruolo strategico per Huawei e siamo orgogliosi che, anche in questa occasione, sia stata scelta come primo Paese in Europa per ospitare innovazioni e soluzioni in anteprima. Abbiamo inaugurato nel 2017 il primo Huawei Experience Store Europeo e oggi apriamo le porte del primo Customer Service Center Europeo che offre un nuovo modo di vivere l’esperienza post vendita. L’utente è e continua ad essere al centro delle nostre attività e garantire a tutti coloro che ci scelgono un’esperienza end-to-end sempre premium, è uno degli obiettivi che ci siamo preposti e perseguiamo ogni giorno. Il Huawei Customer Service con l’assistenza completano l’esperienza accompagnando l’utente per tutta la vita del device», ha detto Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group

I servizi offerti dal nuovo centro assistenza

Riparazioni rapide e trasparenti

Gli utenti potranno guardare in prima persona il processo di riparazione del proprio dispositivo. Grazie al nuovo concept di Open Lab, una finestra sul laboratorio visibile al pubblico, sarà possibile assistere e osservare, passo dopo passo, il lavoro di tecnici specializzati e il rapido processo di remise en forme del proprio dispositivo.

Consulenza one-to-one

Esperti e tecnici Huawei offriranno a chiunque si recherà al Huawei Customer Service Center consigli sulla configurazione e l’utilizzo del dispositivo. Inoltre, il personale è a disposizione per permettere ai consumatori di conoscere i vantaggi offerti dai Huawei Mobile Services e dall’intero ecosistema di prodotti e servizi, come Huawei Video, Music, Cloud e AppGallery. Lo staff potrà inoltre supportare l’utente nella scelta all’acquisto del miglior prodotto per le esigenze espresse.

Formazione e seminari

Non è finita qui il centro assistenza clienti ospiterà corsi e workshop sviluppati per incoraggiare le passioni degli utenti e motivarli a vivere nuove esperienze con i prodotti Huawei. Un’occasione per approfondire con personale competente tutte le caratteristiche e le tecnologie all’avanguardia. I programmi saranno diversi e tratteranno molteplici temi, dai Huawei Mobile Services all’alfabetizzazione digitale.

Area relax e Area kids

È pensata per regalare agli utenti un’esperienza premium durante il tempo necessario alla riparazione e non solo. Sarà, infatti, possibile provare e sperimentare tutti i nuovi prodotti dell’ecosistema Huawei, bere un caffè o ingannare l’attesa guardando un film o giocando a un videogioco. L’area kids è inoltre pronta a ospitare i più piccoli che accompagneranno i genitori in negozio.

Iniziative speciali e promozioni

Oltre alle promozioni estive di Huawei Customer Service Center, ogni settimana e in occasione di festività speciali, il produttore proporrà iniziative e promozioni con regali, servizi omaggio e sconti.

Assistenza su prenotazione

È possibile richiedere su appuntamento la riparazione o una consulenza gratuita sul proprio dispositivo prenotando tramite app Supporto, sito di Huawei alla pagina https://consumer.huawei.com/it/support/reservation/ o servizio clienti gratuito all’800/191435 (disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21, eccetto festività). Una volta confermato l’appuntamento ed eseguito il backup dei dati, sarà sufficiente recarsi presso Huawei Customer Service Center il giorno concordato e ricevere una riparazione veloce e di qualità o una consulenza gratuita e personalizzata.

Riconsegna gratuita a domicilio

Per chi non volesse attendere in reception la riparazione, è previsto inoltre un servizio drop off con restituzione gratuita a domicilio, grazie al quale i clienti riceveranno il proprio disposivo riparato direttamente a casa. Tutti i prodotti inviati in assistenza verranno sanificati al termine della riparazione e prima della restituzione, per garantire al cliente la massima sicurezza.

Indirizzo, sito Web e numero di telefono

Huawei Customer Service Center è a Milano, in via Francesco Londonio 20/A. Aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00. Telefono: 02.36707670.