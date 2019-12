Huawei con l’Accademia di Brera per “Design it possible”

Huawei incontra i talenti italiani dell’Accademia di Brera di Milano per l’iniziativa “Design it possible“, progetto pluriennale di Huawei creato con l’obiettivo di valorizzare e portare alla luce idee e talenti.

Il produttore cinese ha incontrato gli allievi dell’Accademia per mostrare loro come creare e caricare temi e wallpaper sulla piattaforma Huawei Themes che riflettano lo spirito e la sensibilità della città di Milano all’alba del 2020: la loro visione delle neuroscienze a supporto dell’architettura, capace di rispondere ai bisogni delle persone, creando uno spazio empatico in grado di generare emozioni; il World Cities Culture Summit 2020 che vedrà Milano protagonista grazie alla sua multiculturalità, alla sua vivace attività culturale e al suo ruolo di città-guida per tutti gli operatori della cultura; l’architettura sostenibile, capace di coniugare design, tecnologia ed aspetti naturali, dando un contributo positivo alla comunità e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

La collaborazione dimostra, ancora una volta, l’impegno di Huawei nei confronti dei giovani talenti, un impegno che si tradurrà nell’aprire le porte a un giovane artista che potrà svolgere uno stage nell’azienda.

La volontà di premiare coloro che si distinguono per il loro tratto distintivo, la grande attenzione al design, la cura dei dettagli e dell’estetica sono valori da sempre condivisi da Huawei e raccontati con il progetto Design it Possible. Si tratta quindi di una nuova occasione per dare voce alle idee creative e personalizzare i wallpaper degli smartphone Huawei con il proprio stile. Tutti gli studenti potranno iscriversi, creare il proprio profilo e caricare i temi realizzati sul sito Huawei Developer https://developer.huawei.com/consumer/en/huaweithemes.

Come creare nuovi temi

Creare temi per Huawei Themes è facile. È sufficiente utilizzare un programma di editing fotografico, avere competenze di design e utilizzare gli strumenti gratuiti messi a disposizione da Huawei per la creazione di temi. Il processo di creazione di un tema – spiega il produttore – si articola in tre fasi: