C’è molta attesa da parte dei consumatori Huawei per ciò che sarà presentato nel corso della Huawei Developer Conference che si terrà dal 10 al 12 settembre.

Il colosso di Shenzhen, infatti, potrebbe svelare, fra le tante novità, anche alcune nuove funzioni relative alla sua interfaccia EMUI 11. Sarebbe infatti in arrivo un corposo aggiornamento capace di offrire un’interfaccia utente completamente rinnovata e features inedite.

Uno dei tanti teaser ufficiali a supporto della manifestazione, potrebbe nascondere una sorpresa. Il claim, tradotto dal post in cinese pubblicato sul social network Weibo potrebbe suonare più o meno così; “Un telefono non è solo un telefono, ma cos’altro potrebbe essere?”

Il post suggerisce inoltre che gli smartphone mossi dalla EMUI 11 si connetteranno in modo completo e automatico “al mondo”. Un indizio che fa pensare a un’estensione dell’ecosistema iOt del produttore cinese, con nuovi dispositivi e strumenti in grado di integrarsi in modo profondo con la EMUI 11. E se oggi pensiamo solo a dispositivi mobili, il domani potrebbe offrire ai clienti Huawei la possibilità di gestire anche forni a microonde, frigoriferi ed altri elettrodomestici operanti in uno stesso ambiente.