Huawei festeggia San Valentino con i propri clienti e con una promozione che riguarda i suoi auricolari FreeBuds 3.



Si tratta dei primi auricolari true wireless stereo open-fit con cancellazione attiva del rumore, che per l’occasione sono in vendita, oltre che nelle colorazioni Ceramic White e Carbon Black, anche in rosso.

Sono disponibili al prezzo consigliato di 159 euro (anziché 179 euro). Inoltre, per chi desidera fare un regalo al proprio lui o alla propria lei, il secondo paio è acquistabile al prezzo di 99,90 euro.

Se volete leggere la nostra recensione completa delle cuffie Freebuds 3 di Huawei, cliccate QUI.