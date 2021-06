FreeBuds 4 sono i nuovi auricolari true wireless con cancellazione del rumore attiva di Huawei. Ereditano lo scettro dalle ottime FreeBuds 3, mantengono la caratteristica vestibilità “open fit” ma innovano e sviluppano ulteriormente le tecnologie a bordo delle precedenti cuffie.

La tecnologia Open-fit ANC 2.0 migliora la cancellazione del rumore a livello hardware e software. Inoltre, gli auricolari sono dotati della cancellazione del rumore a doppio microfono oltre a una speciale funzione che permette di plasmare la riduzione del rumore a seconda del tipo di padiglione auricolare nel quale le cuffie sono inserite.

Le FreeBuds 4 sono dotate di un driver dinamico da 14,3 mm, pesano 4,1 grammi per auricolare, mentre la custodia di ricarica misura 21,2 mm e pesa 38 grammi, risultando il 6,3% più piccola e il 20,8% più leggera rispetto alle Freebuds 3.

Gli auricolari, come le FreeBuds Pro, consentono il collegamento contemporaneo a due dispositivi (uno smartphone e un laptop ad esempio), supportano il Bluetooth 5.2, sono dotate di 3 + 3 microfoni (ottimizzando così sia l’audio sia la cancellazione del rumore e il fastidio provocato dal vento).

Note positive anche dall’autonomia: con l’ANC spenta, le FreeBuds 4 offrono fino a 4 ore di riproduzione musicale continua, che diventano 22 ore se si somma l’autonomia della custodia. Con cancellazione del rumore attiva, si arriva – secondo il produttore – a 2,5 ore di riproduzione musicale continua. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida fornisce fino a 2,5 ore di audio con una carica di soli 15 minuti.

Gli auricolari danno naturalmente il meglio di sè quanto utilizzati con l’app Huawei AI Life, che permette numerose personalizzazioni e la gestione delle diverse periferiche. Sempre dall’app è possibile conoscere i dieci dispositivi connessi più di recente così da passare da uno all’altro con un semplice tocco.

Prezzo, disponibilità e promo delle FreeBuds 4

Huawei FreeBuds 4 sono disponibili in preordine a partire da oggi, insieme a tutti i nuovi prodotti, in esclusiva su Huawei Store al prezzo di 149,00 euro con inclusa la Band 6 in omaggio (valore commerciale 59,00 euro). Inoltre, tutti coloro che effettueranno il preordine per una coppia di FreeBuds 4, oltre a ricevere due Band 6 incluse, potranno accedere a un ulteriore sconto del 20% sul prezzo della seconda coppia di auricolari.