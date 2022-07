Huawei annuncia gli auricolari FreeBuds SE, semi in-ear con cancellazione del rumore

Huawei annuncia la nuova generazione di auricolari bluetooth true wireless FreeBuds SE.

Huawei FreeBuds SE si distinguono per un design semi-in-ear e sono dotate di una custodia di ricarica rotonda e compatta e tascabile. In termini di prestazioni, offrono un driver dinamico da 10mm con un diaframma ad alta sensibilità.

Sono dotate di cancellazione del rumore ambientale, integrano la nuova generazione di Bluetooth 5.2 (che offre bassa latenza e basso consumo energetico) e assicurano un’autonomia (con batteria da 410 mAh) che, secondo il produttore, arriva fino a 6 ore di riproduzione musicale e fino a 24 ore con la custodia (gli auricolari si ricaricano in cira 1,5 ore, la custodia – senza gli auricolari – in circa 2 ore).

Cancellazione del rumore

Ogni auricolare è dotato di due microfoni che supportano la cancellazione del rumore. Durante le chiamate gli auricolari riescono a elaborare la differenza tra la voce captata dai due microfoni e calcolano con precisione la posizione dell’interlocutore. La tecnologia beamforming contribuisce a migliorare la voce dell’utente, garantendo la resa chiara della voce, rimuovendo al contempo i vari disturbi del rumore ambientale e consentendo all’interlocutore di sentire chiaramente la voce durante la chiamata anche in un ambiente rumoroso.

Funzioni smart

LeFreeBuds SE sono dotate di funzioni smart. Quando la custodia di ricarica viene aperta per la prima volta, entra automaticamente in modalità di accoppiamento Bluetooth e i dispositivi Bluetooth vicini, come smartphone, PC e tablet, possono essere collegati istantaneamente. Quando gli utenti tolgono gli auricolari, viene rilevata l’azione automaticamente e viene messa in pausa la riproduzione musicale. Inoltre, le FreeBuds SE sono dotatedi un sensore integrato che è in grado di rilevare la vibrazione del tocco permettendo di effettuare chiamate, riprodurre musica, mettere in pausa e saltare i brani, in modo da non dover estrarre lo smartphone per effettuare semplici controlli.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI FreeBuds SE sono disponibili, in due colorazioni (bianco o blu), su Huawei Store in pre-ordine da oggi fino al 5 agosto e con il deposito di 1 euro, si otterrà uno sconto di 10 euro sul prezzo per un totale di 39,90 euro. Dal 6 agosto saranno in vendita al prezzo di 49,90 euro.