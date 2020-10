Huawei FreeBuds Studio, per un ascolto sempre perfetto

Huawei annuncia le sue prime cuffie wireless over-ear, le FreeBuds Studio. Le nuove cuffie, assicura il produttore, offrono un’esperienza di ascolto di livello Hi-Fi e una qualità del suono ad alta risoluzione fino a 48kHz un ascolto limpido e dettagliato. A ciò si aggiunge il sistea di cancellazione del rumore attiva dinamica intelligente (ANC), che offre tre modalità di noise cancelling selezionabili in base al rumore ambientale variabile. Semplificato anche il processo di accoppiamento wireless, in modo che l’utente possa solo concentrarsi sull’ascolto musicale.

Il design

Huawei ha fuso arte e tecnologia per offrire un paio di cuffie dal design accattivante e confortevoli. Al posto di forme complicate, i padiglioni auricolari sono progettati con linee e cerchi semplici, rifiniti con una texture metallica opaca per un look premium. Un braccio cilindrico in acciaio inossidabile collega l’archetto e i padiglioni auricolari per fornire un design riconoscibile e attuale.

Le nuove FreeBuds Studio dispongono di padiglioni auricolari con dimensioni di 65 x 42 mm per una perfetta vestibilità. Il cuscinetto auricolare in pelle proteica è morbido e confortevole ma consente anche ottimi effetti di isolamento acustico. L’archetto utilizza un design aerodinamico e può estendersi a 150 gradi per adattarsi a diverse forme e dimensioni della testa.

Un ascolto ad alta risoluzione

Grazie a componenti acustici di alto livello, Huawei FreeBuds Pro supporta una risposta in frequenza compresa fra i 4 Hz e i 48 kHz. Le cuffie dispongono di un driver del diaframma polimerico a quattro strati da 40 mm che consente una gamma di risposta in frequenza più ampia e una maggiore sensibilità. Vi si affiancano le tecnologie di codec audio wireless L2HC sviluppate da Huawei, che raggiungono una velocità di trasmissione audio fino a 960 kbps.

Cancellazione dinamica intelligente del rumore

Le nuove FreeBuds Studio presentano l’innovativa struttura di isolamento acustico a doppio strato “TAT” e ANC dinamico intelligente che raggiunge un effetto di cancellazione del rumore fino a 40 dB. Grazie al sensore ambientale IMU e ai microfoni integrati, le cuffie possono rilevare con precisione il suono dell’ambiente circostante per garantire il miglior effetto di cancellazione del rumore. C’è di più: Huawei FreeBuds Studio, grazie alle modalità “consapevolezza” e” voce”, consentendo agli utenti di rimanere consapevoli di ciò che li circonda o di avere conversazioni confortevoli senza dover rimuovere le cuffie. Inoltre, il nuovissimo sistema di riduzione del rumore delle chiamate a sei microfoni può captare la voce in modo più direzionale, concentrandosi efficacemente sulle voci dell’utente e dell’interlocutore, eliminando il rumore di fondo.

Connessioni perfette

Le FreeBuds Studio sono dotate di quattro canali, modalità doppia e doppia connessione, che consentono agli utenti di connettersi contemporaneamente con due dispositivi senza dover disconnettersi e ricollegarsi. Non solo supporta la doppia connessione con i dispositivi Huawei ma anche con dispositivi Android, iOS e Windows per consentire una connessione tra ogni tipo di dispositivo.

Huawei FreeBuds Studio è la prima cuffia wireless over-ear con doppia antenna che offre una copertura del segnale Bluetooth omnidirezionale a 360 gradi per una connessione più stabile. Anche in luoghi con forti interferenze di segnale come gli aeroporti, il design a doppia antenna può identificare in modo intelligente e passare automaticamente dall’una all’altra antenna con un segnale più forte, offrendo una migliore connessione e stabilità..

Con una singola carica Huawei FreeBuds Studio può riprodurre musica con ANC attivo per un massimo di 20 ore (24 ore se ANC è spento). Con una ricarica rapida di soli 10 minuti, può offrire 5ore di riproduzione musicale con ANC attivato o 8ore se ANC è disattivato.