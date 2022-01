Huawei GT Runner, lo smartwatch per chi ama correre

Huawei ha presentato, nel corso dell’evento in cui sono stati lanciati anche gli smartphone P50 Prop e P50 Pocket, Huawei GT Runner, un nuovo smartwatch, dedicato a chi ama la corsa. Un orologio, ma anche un personal trainer, in grado di gestire gli allenamenti a livello professionale.

Il dispositivo ha tutte le funzioni a cui ci hanno abituati gli eccellenti smartwatch della serie GT, dal GT2 al GT3 e, in più, una sezione intermante dedicata ai runner.

Le funzioni per i runner

Fra le funzioni più interessanti ci sono il Running Ability Index (RAI) e l’Individual Periodical Science Training Programme. Il sistema di allenamento per la corsa professionale Huawei TruSport fornisce infatti agli utenti un’analisi approfondita delle performance, offrendo una visione complessiva di dati quali intensità di allenamento, volume di allenamento, tempo di recupero. Il nuovo sistema di misurazione della capacità di corsa, Running Ability Index (RAI), consente agli utenti di valutare oggettivamente le loro performance.

Huawei WATCH GT Runner supporta inoltre il collegamento di fasce cardio per ottenere dati di corsa più completi e professionali. Inoltre, i dati di corsa possono essere condivisi con app di terze parti tramite Huawei Health, consentendo lo scambio di informazioni, una comoda esperienza di visualizzazione di tutte le performance e un allenamento efficiente.

Anche il peso dell’orologio è stato ridotto a 38,5 grammi, per consentire agli atleti di avere al polso uno strumento efficace ma leggero.

Huawei TruSeen 5.0+

Watch GT Runner supporta il nuovo Huawei TruSeen 5.0+, che offre un modulo di frequenza cardiaca aggiornato, 8 PD disposti in maniera circolare, un monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca migliorato, un miglioramento del segnale in ingresso e una precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca nel complesso migliorata. La frequenza cardiaca viene in tal modo monitorata in modo ancora più accurato.

Il GPS e i satelliti compatibili

Lo smartwatch ha il GPS integrato e dispone di cinque principali sistemi satellitari: GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS.

Il Watch GT Runner eredita la potente durata della batteria della famiglia di wearable Huawei, con un’autonomia che raggiunge fino a 14 giorni in modalità smart in scenari di utilizzo tipici e offre una durata di 8 giorni in uno scenario di utilizzo intenso.

Prezzo e disponibilità

Huawei WATCH GT Runner è disponibile a partire da oggi su Huawei Store e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 299,90 euro con inclusi gli auricolari True Wireless Bluetooth Huawei FreeBuds 4i e, solo su Huawei Store, il cinturino Huawei in omaggio.