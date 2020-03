Huawei ICT Academy per l’e-learning

Il programma Huawei ICT Academy, inziativa per l’e-learning promossa a livello italiano e internazionale, entra nella sua fase 2.0.

Nato nel 2013, è un progetto di partnership senza scopo di lucro tra Huawei e le università di tutto il mondo. L’obiettivo è fornire corsi di qualità e servizi di supporto al mondo dell’istruzione per la formazione degli insegnanti. Non solo, ma anche per definire e ottimizzare le migliori pratiche ICT, migliorare il sistema di selezione e realizzare di laboratori. Inoltre, la Huawei ICT Academy ha fatto conoscere le tecnologie e i prodotti ICT di Huawei agli studenti delle università di tutto il mondo, incoraggiandoli a partecipare ai processi di certificazione aziendali e sviluppando talenti tecnici innovativi e orientati all’applicazione concreta della tecnologia per la società e l’industria ICT.

Fra i vantaggi offerti dal programma:

Riconoscimento globale delle certificazioni , sia per insegnanti sia per studenti;

, sia per insegnanti sia per studenti; Supporto costante nella fase di apprendimento, tramite materiali didattici, attrezzature di laboratorio e strumenti di simulazione;

tramite materiali didattici, attrezzature di laboratorio e strumenti di simulazione; Priorità occupazionale , grazie alle decine di incontri Huawei destinati a giovani talenti e professionisti nell’ambito ICT con oltre 1.000 aziende partner e altrettante opportunità di impiego;

, grazie alle decine di incontri Huawei destinati a giovani talenti e professionisti nell’ambito ICT con oltre 1.000 aziende partner e altrettante opportunità di impiego; Ampio spettro di risorse, con 17 corsi e metodi di insegnamento flessibili e innovativi su tecnologie quali Network Technology (base e avanzata), Routing/Switching, Sicurezza e Storage, Cloud Computing, Big Data, ICT, Intelligenza Artificiale (AI) Internet of Things (IoT) e specificità legate al tipo di lavoro.

«Secondo il Rapporto annuale 2018 dell’Istat – spiega il produttore – l’80% delle aziende italiane è caratterizzato da un basso profilo tecnologico sul piano dell’ICT. Con l’obiettivo quindi di promuovere le digital skills nel nostro paese, Huawei ha attivato quattro collaborazioni in Italia e, per superare le sfide contemporanee, formerà attraverso un piano quinquennale 2 milioni di professionisti ICT e aggiornerà continuamente le modalità di cooperazione tra scuola e impresa con tecnologie all’avanguardia, tra cui il 5G e l’intelligenza artificiale». Eccole:

Università degli Studi di Perugia, per sviluppare le competenze ICT dei propri studenti al fine di renderli piùcompetitivi;

per sviluppare le competenze ICT dei propri studenti al fine di renderli piùcompetitivi; Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) della Regione Sardegna, per promuovere lo sviluppo di competenze finalizzate alla realizzazione del progetto “Smart Region” per la Sardegna;

per promuovere lo sviluppo di competenze finalizzate alla realizzazione del progetto “Smart Region” per la Sardegna; Politecnico delle Marche ;

; Scuola Vega di Roma.

Il Huawei ICT Academy Program 2.0 fa parte del progetto di inclusione digitale TECH4ALL che ha lo scopo di rendere accessibili i vantaggi della tecnologia digitale a tutti, ovunque nel mondo. Pertanto, Huawei si impegna a istituire l’ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF), che prevede un investimento totale di almeno 50 milioni di dollari nel corso del prossimo quinquennio.