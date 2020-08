Cresce l’attesa per la presentazione internazionale che Huawei terrà giovedì 3 settembre all’Ifa di Berlino (qui il programma ufficiale).



Huawei – come da tradizione – è infatti solita annunciare il nuovo chipset Kirin, che animerà la prossima gamma di smartphone Mate 40.



Huawei – al momento – non ha ancora annunciato la lineup ufficiale dei prodotti che presenterà all’IFA, anche se a giudicare dal teaser che pubblichiamo in questa pagina (e tratto dalla pagina ufficiale del produttore) potrebbe presentare smartphone, smartwatch e, forse, una nuova smart TV.

In molti si chiedono se nell’occasione sarà lanciata anche la serie Huawei Mate 40 o, per lo meno, se sarà comunicato alla stampa la data esatta della presentazione. Proprio sui nuovi Mate, infatti, debutterà la linea di chipset Kirin, probabilmente l’ultima ad essree prodotta dall’azienda di Shenzhen. A causa del ban imposto a Huawei dall’amministrazione Trump, infatti, a partire da metà settembre TSMC non potrà più fabbricare chip per HiSilicon.



Il keynote è previsto per il 3 settembre alle ore 14. A IFA 2020 ci sarà anche Honor, ma la sua presentazione è prevista per il giorno successivo, il 4 settembre. L’attenzione sarà focalizzata su dispositivi indossabili intelligenti, tablet e computer, anche se probabilmente non mancheranno nuovi smartphone.