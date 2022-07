Huawei lancia in Italia il servizio Health+

L’arrivo di Health+, un servizio a pagamento a supporto dell’ormai famosa app Health di Huawei, era stato annunciato poche settimane fa in occasione di un evento internazionale che si era tenuto a Milano.

L’app, disponibile su Huawei AppGallery, è stata completamente riprogettata con una serie di funzioni avanzate che saranno disponibili su abbonamento. Tra i tanti contenuti presenti è possibile accedere a consigli su esercizi e dieta, piani di allenamento personalizzati, diario alimentare e analisi nutrizionale, supporto per il sonno e la respirazione.

Inoltre, l’app offre nuove funzionalità di monitoraggio dell’alimentazione, tra cui Snack Assistant che utilizza la fotocamera dello smartphone per analizzare la composizione nutrizionale degli alimenti e adattare di conseguenza i piani di allenamento. Gli utenti possono anche tenere traccia del loro apporto nutrizionale e definire piani Stay Fit personalizzati, in base alle loro esigenze e ai loro livelli di attività. Grazie alla tecnologia TruSleep per il monitoraggio accurato del sonno, HUAWEI Health+ offre un supporto in più per il benessere fisico ma anche mentale.

Il prezzo di Huawei Health+

Huawei Health+ ha un prezzo di adesione di 7,99 euro mensili. Con l’acquisto di un nuovo prodotto wearable si ottengono 3 mesi gratuiti di abonamento; 1 mese gratis, invece, per tutti gli utenti che si iscrivono per la prima volta pur senza acquistare prodotti.

L’app è disponibile per il download da mobile anche su Android e iOS a questo link, ed è compatibile con tutti i principali sistemi operativi.