Huawei leader del mercato degli smartphone pieghevoli in Cina. Il gigante è tornato!

Chi, fra i media e gli esperti del settore, aveva dato Huawei un po’ troppo frettolosamente per morta forse dovrebbe rivedere i propri giudizi.

Se è vero che il ban americano ha tagliato le gambe al gigante cinese interrompendo, soprattutto in Europa, l’incredibile corsa nel mercato degli smartphone che l’aveva portato addirittura a superare Samsung per qualche settimana, è anche vero che il suo fondatore ha da sempre predicato prudenza ma resistenza, e mai è arrivata una dichiarazione di resa.

E il risultato, mese dopo mese, è piuttosto roboante. Una ricerca di mercato realizzata dalla CINNO Research in Cina ci dice che Huawei è tornata leader nella vendita di smartphone pieghevoli nel Paese, con oltre il 50% della quota di mercato nella prima metà di quest’anno.

Un risultato ancora più sorprendente se si pensa che è stato raggiunto senza poter contare sulla connettività 5G, sempre a causa delle sanzioni imposte a Huawei dagli Stati Uniti.

E, a tale proposito, sono sempre più insistenti le voci secondo le quali l’azienda starebbe pianificando una versione 5G del suo modello Huawei Mate X3. Il produttore di Shenzhen ha infatti cominciato a lavorare con la fonderia cinese SMIC allo sviluppo di chipset 5G.

Assicurarsi il primo posto in questo segmento di mercato in Cina è un’impresa da sottolineare. Se infatti in Europa la scena è dominata da Samsung (ancora con pochi rivali e pochi pezzi complessivi), il mercato cinese offre tantissime opzioni fa cui scegliere con modelli di vivo, Honor, Oppo e Xiaomi.

Alle spalle di Huawei, infatti, c’è un altro colosso, che per qualche mese ha detenuto la posizione numero uno. Si tratta di Oppo, seguita da vicino da Samsung, mentre vivo, Honor, Xiaomi e Motorola completano la classifica.



Il rapporto di CINNO mostra anche una solida crescita del 72% su base annua del segmento pieghevole nel Paese, una tendenza che – secondo gli analisti – dovrebbe continuare.

Infine, una curiosità: nel primo semestre 2023, il 55% degli smartphone venduti in in China erano caraterizzati da un form factor orizzonale, un segmento dove, ancora una volta, Huawei è leader, seguita da Samsung e da Honor.

