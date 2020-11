Huawei main sponsor dell’edizione 2020 di Droidcon Italy

Si terrà in diretta streaming il prossimo 27 e 28 novembre la Droidcon Italy 2020, ovvero la settima edizione dell’evento dedicato allo sviluppo di app per il sistema operativo Android.

Due giornate ricche di keynote, tavole rotonde, interviste, hackathon e webinar. Come argomenti si va dai tutorial per principianti, a concetti che sono più propriamente adatti a chi fa della programmazione il proprio lavoro a tempo pieno. Seguiranno poi talk dedicati a nuove tecnologie come la realtà aumentata e virtuale e l’intelligenza artificiale, oltre al gaming e app di marketing.

Come main sponsor della nuova edizione troviamo Huawei che porterà il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo di idee innovative che hanno dato vita a quello che oggi è l’ecosistema Huawei Mobile Services tra cui spicca l’AppGallery, ormai il terzo app store al mondo con oltre 2 milioni di developer registrati.

L’agenda del droidcon Italy prevede quindi due interventi da parte del team Huawei AppGallery, dedicati alle principali novità dello store e alle possibilità che vengono offerte ai developer. Sarà questa l’occasione per approfondire i dettagli del HMS Core, che a oggi include 56 kit e 19.981 APIs. Gli esperti Huawei saranno inoltre a disposizione degli sviluppatori e di tutti gli iscritti all’evento attraverso un virtual booth, per rispondere a domande e curiosità.

Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di partecipare in qualità di main sponsor a questa edizione del droidcon Italy. In Huawei, ci impegniamo da sempre per fornire ai nostri consumatori tecnologie nuove e innovative, per una user experience senza eguali, non solo a livello hardware. Abbiamo infatti introdotto nuovi servizi e un app store proprietario che rappresenta la prima vera alternativa agli store tradizionali degli ultimi dieci anni, Huawei AppGallery. Per rendere il nostro store sempre più competitivo, stiamo lavorando al fianco della comunità di sviluppatori, che oggi sono oltre 2 milioni in tutto il mondo, per supportarli durante l’integrazione e il rilascio delle loro app, così come per l’acquisizione di nuovi utenti e la monetizzazione dei loro servizi.”