L’ora del Mate 30 Pro di Huawei si avvicina. Lo smartphone, presentato a settembre in Europa, ma non ancora commercializzato nel Vecchio Continente, potrebbe esordire fra una quindicina di giorni.

Secondo una notizia proveniente dalla Cina, che definisce la fonte come “bene informata”, ci sarebbe addirittura una data di lancio.

Huawei si starebbe infatti preparando a portare i telefoni in Europa a metà novembre con una data di lancio che sarebbe stata fissata nella giornata del 15 novembre. Detto questo, non è ancora chiaro in quali Paesi lo smartphone esordirà. La stessa fonte ipotizza che la prima fascia di Paesi a poterli acquistare sarà composta da Germania, Francia, Spagna, Italia, Regno Unito e Svizzera. Altre nazioni seguirebbero nel breve.

La società cinese ha dunque deciso di non cambiare i propri piani e di tirare diritto, presentando Mate 30 Pro anche se, salvo cambiamenti dell’ultima ora, lo smartphone, pur avendo Android 10, non dovrebbe avere a bordo i servizi di Google e il Play Store, a causa del bando imposto dal governo americano.

Ma quanto costerà il nuovo modello? Anche qui, per ora, nulla di ufficiale.

I rumors ci dicono che Mate 30 dovrebbe costare 799 euro, mentre il Mate 30 Pro dovrebbe costare 1.099 euro. C’è anche una versione 5G, che tuttavia almeno inizialmente non dovrebbe essere distribuita in Italia, a 1.199 euro.

