Il primo Huawei Mate 30 Pro potrebbe essere stato immortalato nel mondo reale. Già, perché questa volta non si tratta di foto rubate da qualche laboratorio, gentilmente concesse alla stampa per motivi pubblicitari o figlie di elaborati rendering grafici.

Le immagini che pubblichiamo mostrano infatti due dispositivi Huawei sconosciuti e mascherati, che ricordano il Mate 20 Pro, posti in una custodia protettiva così che non possa esserne mostrato il design, insieme a due Huawei Mate 20 X utilizzati in una sorta di test di chiamata in giro sui mezzi pubblici ci qualche città cinese.



Sono in molti a supporre che si tratti davvero del Mate 30 Pro. Lo smartphone ha il notch, proprio come il Mate 20 Pro, che probabilmente verrà utilizzato per la funzione di Face ID.



Lo schermo è curvo, proprio come quello di Huawei Mate 20 Pro.

Quello che purtroppo queste foto non mostrano è la configurazione della fotocamera posteriore che dovrebbe essere dotata di quattro obiettivi.

Poche anche le notizie sulle specifiche tecniche del nuovo smartphone: sarà mosso dal processore Kirin 985, avrà la ricarica rapida a 55W, una batteria da 4.200 mAh e la connettività 5G. Ma ne sapremo di più nelle prossime settimane.