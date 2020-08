Huawei Mate 40: tre i modelli in arrivo con il nuovo processore Kirin

Huawei Mate 40 dovrebbe essere, insieme ad iPhone 12, il prossimo flagship ad essere presentato sui mercati mondiali. In realtà, secondo alcune informazioni provenienti dalla Cina, i modelli di Mate 40 dovrebbero essere tre.

I tre dispositivi, infatti, sono stati presentati ​​al MIIT (Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese). La documentazione, purtroppo, non rivela alcuna specifica tecnica ma stata pubblicata sul social network Weibo.

La versione base del Mate 40 ha come nome in codice Ocean e corrisponde al numero di modello OCE-AN00. Il Mate 40 Pro ha come nome in codice Noah con un numero di modello NOH-AN00 mentre il Mate 40 Pro+, il cui nome in codice non viene menzionato, corrisponde al modello NOP-AN00.



Tutte le varianti saranno animate dal nuovo processore Kirin a 5nm. La serie Mate 40 potrebbe essere l’ultima gamma flagship ad integrare un chipset Kirin, considerata l’impossibilità di continuare a produrre la linea di processori in presenza del ban americano, che impedisce all’azienda di Shenzhen di approvvigionarsi delle componenti utili alla produzione dei Kirin.

Il processore che sarà integrato nei modelli Huawei P40 dovrebbe chiamarsi Kirin 1000 o Kirin 9000.

Nel frattempo cresce l’attesa per conoscere come saranno i nuovi smartpone del produttore cinese: dalle immagini trapelate fino ad ora (si tratta di ricostruzioni Cad) sappiamo che il Mate 40 Pro avrà un aspetto un poì più squadrato rispetto al P40 Pro e che il foro che ospita la dual-selfie sarà sarà più sottile.

I Mate dovrebbero essere inoltre dotati di una fotocamera principale da 108 Megapixel. Il modello Pro avrà una fotocamera periscopica in grado di effettuare zoom (ottico) 5X o zoom digitale fino a 55X.