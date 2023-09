Huawei Mate 60 Pro+, il flagship ultrapotente che permette di chiamare col satellite

Huawei ha presentato il modello di punta della famiglia Huawei Mate 60. Si tratta ovviamente di Huawei Mate 60 Pro+, che si basa sulla versione Pro “standard” ma sfruttando il massimo della potenza dei componenti. Assieme agli ultimi ritrovati della connessione satellitare.

Il processore utilizzato dal telefono non è stato reso noto dall’azienda, ma è probabile che si tratti di un Kirin 9000s. Questo è abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB o 1 TB di memoria, espandibile tramite il formato di scheda NM proprietario di Huawei.

Il display di Huawei Mate 60 Pro+ sarà un OLED LTPO da 6,82 pollici, con una risoluzione di 1.260 x 2.720 pixel. Si tratta di un pannello a 10 bit con un refresh rate che varia da 1Hz a 120Hz e una frequenza di campionamento touch di 300Hz. Il vetro di seconda generazione Kunlun offre protezione, e come se non bastasse il telefono stesso è classificato IP68.

Il Pro+ ha anche tre fori nella parte anteriore del display: uno per la fotocamera selfie da 13 MP e due per il sistema 3D ToF. Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il modulo principale ha un sensore da 48 Megapixel, quello periscopico a da 48 Megapixel e quelli ultrawide da 40 Megapixel.

La batteria è da 5.000 mAh e può essere ricaricata a 88W tramite USB-C o a 50W in modalità wireless. È presente inoltre una ricarica wireless inversa da 20W. Caratteristica unica del Mate 60 Pro+ è anche la capacità di effettuare chiamate vocali tramite il satellite Tiantong.

Huawei Mate 60 Pro+ dovrebbe iniziare a essere spedito in Cina entro il 9 ottobre. Il prezzo non è ancora noto, e i colori disponibili saranno Nero e Crema.