Huawei Mate X3 foldable, P60, MateBook X Pro, Watch Ultimate e Freebuds 5 ufficiali in Cina

Huawei ha annunciato in Cina una serie di nuovi prodotti di fascia alta che in Europa saranno presentati ufficialmente martedì 9 maggio a Monaco di Baviera. Si tratta degli smartphone di fascia alta Huawei P60, del foldable Mate X3, del notebook MateBook X Pro, dello smartwatch Watch Ultimate e degli auricolari Bluetooth true wireless FreeBuds 5.

Andiamo per ordine.

Huawei Mate X3

Mate X3 è uno smartphone con display pieghevole che pesa solo 239 grammi ovvero 24 grammi in meno rispetto al Samsung Galaxy Z Fold4. Un peso ridotto gestito dal produrre senza compromessi significativi in altre aree: il dispositivo ha infatti display più grandi, una batteria più grande e una fotocamera con zoom periscopio. Da aperto, Mate X3 ha uno spessore di soli 5,3 mm.

Il pieghevole ha due display con refresh rate di di 120Hz. Lo schermo esterno misura 6,4 pollici e offre una risoluzione di 2.504×1.080 pixel con una ratio di 20,9:9.

All’interno c’è un pannello da 7,85 pollici con risoluzione di 2.496×2.224 pixel e aspetto di forma di 8:7.1.

Huawei Mate X3 è dotato di standard IPX8 ed è il primo telefono pieghevole non Samsung ad avere cercificazione di impermeabilità.

Il nuovo design della cerniera permette al display di piegarsi su se stesso e di comporre in modo perfettamente flat le due semiscocche che possono essere posizionate – durante la loro apertura – con più angolazioni, per la gioia degli amanti dei selfie.

Huawei Mate X3 è dotato di una tripla fotocamera sul retro e di due fotocamere selfie da 8 Megapixel, una per ciascuno schermo. La fotocamera grandangolare da 50 Megapixel f/1.8 è affiancata da un teleobiettivo da 13 Megapixel f/2.2 ultrawide e da un sensore da 12 Megapixel f/3.4 5x.

Il Mate X3 gira su Harmony OS 3.1 ed è mosso dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 con connettività 4G, coadiuvato da 12 GB di Ram.

All’interno c’è una grande batteria da 4.800 mAh con supporto per la ricarica cablata da 66 W e wireless da 50 W.

Huawei offre anche la comunicazione satellitare bidirezionale sul Mate X3.

Huawei Mate X3 sarà per il momento disponibile solo in Cina. I prezzi: 12.999 yuan (circa 1.750, euro) per il modello da 256 GB, 13.999 yuan (1.870 euro), mentre la versione da 1 TB costa 15.999 CNY (2.150 euro).

Huawei P60

Huawei ha annunciato anche la sua serie flagship P60 con tre versioni. P60 base, P60 Pro e P60 Art.

Tutti e tre i telefoni condividono lo stesso hardware di base: schermo OLED LTPO da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ (1.220×2.700 pixel) e frequenza di aggiornamento di 1-120Hz. Il pannello è protetto da vetro Kunlun e ha uno scanner di impronte digitali integrato.

Le fotocamere sono il punto di forza della serie P60: i tre i modelli condividono la stessa fotocamera principale da 48 Megapixel con sensore RYYB e OIS. Il sensore offre un’apertura variabile f/1.4-f/4.0 a dieci velocità con commutazione automatica basata sulla scena. Tale soluzione dovrebbe catturare la quantità ottimale di luce, a seconda dell’ambiente di ripresa. La cam principale supporta anche la registrazione video fino a 4K.

Il secondo sensore è un ultrawide: P60 e P60 Pro condividono la stessa unità da 13 Megapixel con apertura f/2.2 mentre P60 Art ha un sensore da 40 Megapixel con la stessa apertura. Infine il teleobiettivo: P60 offre un modulo da 12 Megapixel con apertura f/3.4, OIS e obiettivo equivalente da 125 mm. P60 Pro e P60 Art hanno moduli tele da 48 Megapixel più elaborati con OIS e un obiettivo equivalente da 90 mm in grado di effettuare zoom ottico 3,5x e digitale 100x.

Il teleobiettivo di P60 Pro e P60 Art ha un’apertura f/2.1, che dovrebbe funzionare molto bene negli scatti notturni. Huawei ha affermato che il suo nuovo teleobiettivo da 48 Megapixel può catturare la più grande quantità di luce del settore. Il sensore dispone anche di stabilizzazione a tre assi.

La serie P60 è dotata del motore XD Fusion Pro di Huawei, che ha il compito di riprodurre le trame degli oggetti il più vicino possibile al modo in cui vengono percepite dall’occhio umano. Tutti e tre i telefoni P60 sono mossi dal chipset Snapdragon 8+ 4G, una versione solo LTE del SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Un’altra caratteristica degna di nota della serie P60 è la capacità di inviare e ricevere messaggi satellitari attraverso la flotta di satalliti Beidou quando il segnale radiomobile è assente. Questa funzione – per ora – sembra limitata alla Cina.

Huawei P60 e P60 Pro integrano batterie da 4.815 mAh con ricarica cablata da 66W per il modello base e 88W per il Pro. Entrambe le versioni supportano anche la ricarica wireless da 50W. P60 Art ha una capacità di batteria leggermente maggiore (5.100 mAh). Tutti e tre i telefoni girando su Harmony OS 3.1 e sono classificati IP68.

Huawei P60 e P60 Pro sono disponibili nei colori Feather Purple, Feather Black e Emerald Green. È stata mostarata anche un’edizione limitata bianca by Rococo. P60 Art, infine, è disponibile nei colori Blue Sea e Quicksand Gold.

Prezzi: I prezzi per il P60 partono da 4.488 yuan (circa 600) per la versione base da 128 GB e salgono a 5.988 yuan (800 euro) per il modello da 512 GB. P60 Pro parte da 6.988 yuan (1.000 euro) per il modello da 256 GB e 7.988 yuan (1.075 euro) per la versione da 512 GB. P60 Art è disponibile in due versioni: da 512 GB a 8.988 yuan (1.200 euro) e da 1 TB a yuan (1.400 euro).

Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate è il nuovo smartwatch flagship del produttore cinese. È dotato di una cassa in grado di immergersi fino a 100 metri. Una caratteristica che lo renderà particolarmente appetibile dai subacquei professionisti.

Watch Ultimate è dotato di un display circolare LTPO AMOLED da 1,5 pollici, che supporta frequenze di aggiornamento comprese tra 1Hz e 60Hz. Grande (e potente) anche la batteria da 530 mAh grazie alla quale Huawei promette 14 giorni di autonomia con una singola carica per l’utilizzo normale e circa 8 giorni per un utilizzo più intensivo.

Il dispositivo supporta la ricarica wireless Qi (con il caricabatterie in dotazione) che permette di raggiungere una carica dallo 0 al 100% in 60 minuti. Non mancano i soliti sensori per le misurazioni della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e dell’ECG.

La cassa è costruita con 16 diversi strati resistenti all’acqua che rendono Watch Ultimate in grado di resistere alle pressioni delle acque profonde.

Huawei Watch Ultimate offre anche la modalità Expedition, progettata per le persone che amano l’outdoor e le gite in alta montagna. Utilizza le capacità di posizionamento GNSS a cinque sistemi a doppia frequenza per fornire una mappatura sempre accurata con la possibilità di impostare waypoint ovunque ci si trovi. L’orologio, inoltre, monitora di continuo l’ossigeno nel sangue, un dato molto utile quando ci si trova inalta quota.

Huawei Watch Ultimate sarà disponibile in Europa a partire dal 3 aprile. I prezzi in Cina sono al momneto i seguenti. Si va da 5.999 yuan (circa 800 euro) a 6.999 yuan (circa 940 euro).

I prezzi globali saranno annunciati durante l’evento di presentazione europeo il 9 maggio.

Infine, Huawei ha presentato anche le nuove cuffie FreeBuds 5, che saranno disponibili a partire da lunedì 17 aprile.