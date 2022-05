Huawei Mate Xs 2 ufficiale: gli smartphone pieghevoli ripartono da qui

Huawei Mate Xs 2 è il nuovo smartphone pieghevole del produttore, il risultato di anni di sforzi ingegneristici in questo settore per trovare il perfetto connubio tra design ed esperienza utente.

Richard Yu, CEO di Huawei Consumer BG, ha dichiarato: “Con HUAWEI Mate Xs 2 abbiamo dato una svolta all’estetica del design, alle comunicazioni intelligenti, alla tecnologia di imaging e all’esperienza interattiva con l’ampio schermo. Questo nuovo flagship è destinato a rappresentare un punto di riferimento per una nuova era nella storia degli smartphone pieghevoli”.

Design ed esperienza utente

E’ grazie alla cerniera a doppia rotazione chiamata “Falcon Wing” che il nuovo Huawei Mate Xs 2 è in grado di sfoggiare un elegante design unibody con una piega piatta quasi invisibile. Inoltre, con un peso di soli 255g, è il più basso della categoria grazie all’impiego di materiali leggeri innovativi, come le fibre di vetro ultraleggere per il retro del dispositivo, così come le leghe di titanio di grado aerospaziale e l’acciaio ultraleggero e ad alta resistenza per la sua struttura.

Quando aperto, la nuova proposta di Huawei Mate Xs 2 sfoggia un display pieghevole True-Chroma da 7,8″ con una risoluzione di 2480 x 2200 pixel e una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. A completare il quadro è l’antiriflettente Nano Optical Layer che aiuta a ridurre la capacità riflettente della luce del display migliorandone la lettura sotto la luce del sole.

Gallery

Ricarica rapida e processore Snapdragon 888

Nonostante le difficoltà ingegneristiche su questo genere di prodotti, Huawei è riuscita a inserire anche un’ampia batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica veloce SuperCharge 66W in grado anche di migliorarne la durata in standby. Inoltre, il sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System) migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore.

Huawei Mate Xs 2 adotta il chip top di gamma Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8/12 GB di Ram mentre per arricchire l’esperienza multimediale, è dotato di suoni stereo ultrasottili e di grande ampiezza che creano un campo sonoro surround e, grazie anche al nuovo AI Sound Engine, regalano un ascolto coinvolgente.

Reparto fotografico

La qualità degli scatti è tutta affidata alla True-Chroma Camera, tecnologia che include una fotocamera True-Chroma da 50 Megapixel per catturare colori reali abbinata alla tecnologia XD Optics, ulteriormente migliorata per perfezionare la chiarezza dell’immagine e la riproduzione dei dettagli.

Ad affiancare la fotocamera principale ci saranno anche altri due obiettivi:

Ultra-grandangolare: 13 Megapixel

Telefoto (zoom ottico 3X): 8 Megapixel

L’efficacia del doppio schermo

Sotto il profilo dell’esperienza utente, Huawei Mate Xs 2 continua a innovare e a fare progressi, come l’ultimo effetto visivo di piegatura dinamica: quando è aperto, lo schermo del desktop si espande automaticamente, quando è piegato rimane chiaro e uniforme.

La funzione Smart Multi-Window aggiornata permette interazioni più facili e la funzione Split-screen supporta l’uso di due applicazioni in parallelo per migliorare l’efficienza e il funzionamento senza problemi. Inoltre, Swipe Gesture supporta un controllo e una gestione veloce delle finestre mobili, permettendo il multi-tasking con un rapido swipe.

Uscita in Europa

Huawei Mate Xs 2 arriverà in Germania il prossimo mese ad un prezzo ancora non definito. Non ci sono invece indicazioni per un eventuale debutto in Italia.