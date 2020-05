I dispositivi pieghevoli sono ormai una realtà. Dalla loro prima comparsa è passato circa un anno, un lasso di tempo sufficiente per consolidare form factor, caratteristiche tecniche ed ergonomia. Huawei Mate Xs, giunto alla seconda edizione (il primo pieghevole si chiamava Mate X) è un dispositivo maturo, funzionale e con peculiarità elitarie, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Huawei Mate Xs costa infatti 2.599 euro. Insomma, non è un dispositivo proprio alla portata di tutti, anche se include una serie di vantaggi interessanti. A fronte dell’acquisto del nuovo pieghevole Huawei, gli utenti riceveranno 50 GB extra di memoria in omaggio da utilizzare per archiviare i propri dati su HUAWEI Clou. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno il device su Amazon.it, sul sito di Huawei Experience Store o nel negozio di Milano, riceveranno in omaggio l’esclusiva cover in pelle, per preservare il proprio smartphone da graffi e urti.

Pick and return gratuito

Non è finita qui. È anche possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio dei propri device che necessitano di una riparazione. Per usufruirne è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza autorizzati. Una volta completata la riparazione, il device sarà riconsegnato all’indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia. Gli acquirenti di Mate Xs potranno anche contare su un servizio post vendita dedicato, che include supporto 7 giorni su 7, via linea fissa o whatsapp, e la priorità sulla riparazione del device presso i Huawei Customer Service Center.

Huawei Mate Xs: la recensione

Dopo averlo provato per un paio di mesi il nostro Ivan Paparella ha completato la recensione i questo “mostro” di potenza, dotato di 8 GB di Ram, 512 GB di memoria di storage e dotato di un display da 8 pollici con risoluzione di 2.200×2.480 pixel. Ma come si è comportato sul campo? Ha soddisfatto le aspettative oppure c’è qualcosa che non convince? Per scoprirlo non vi resta che mettervi comodi e godervi i 28 minuti di recensione che gli abbiamo dedicato. Buona visione!