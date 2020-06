Huawei è ormai entrata di prepotenza nel mercato dei laptop computer, che sta vivendo una importante fase di mercato. Il produttore di Shenzhen punta a notebook di semplice utilizzo, solidi ma leggeri, ben realizzati e con l’insostituibile fascino del produttore di smartphone, che conosce molto bene l’importanza di una profonda integrazione fra Pc e dispositivi mobili. Il Huawei Matebook 13 AMD 2020 si inserisce perfettamente in questo filone di prodotti, caratterizzati peraltro da un rapporto qualità prezzo di grande convenienza. Matebook 13 è infatti disponibile a partire da 599 euro, nella versione 8 GB di Ram e 256 GB di storage, e fino a 799 euro nella versione con SSD da 512 GB.

Partiamo dalle misure: 286x211x14,9 mm (per un peso di 1,31 Kg) ne fanno un laptop super slim e super sottile, con il display da 13 pollici circondato da cornici sottili. La risoluzione dello schermo è da 2.160 x 1.440 px e 200 ppi, con luminosità massima di 300 nits. La sensazione, una volta che lo si ha per le mani, è quella di un prodotto solido e piacevole alla vista, che offre un “good feeling”, cosa fondamentale in un prodotto che ci deve accompagnare per lunga parte della giornata.

Otima la gestione degli spazi, con tasti comodi e ben spaziati e un ampio touchpad. C’è un lettore di impronte digitali sul tasto di accensione, due speaker dal suono convincente mentre la foto-videocamera (da 1 Megapixel), che nel modello Matebook D15 era nascosta sotto la tastiera e a comparsa, riprende qui un posizionamento più tradizionale. Una soluzione forse meno avveniristica me senza dubbio più comoda. Altra novità di rilievo: la tastiera è retroilluminata.

Matebook D13: Huawei Share

A sottolineare la vocazione di mobilità di questo prodotto, c’è Huawei Share: si tratta di una funzione che permette di scambiare file fra gli smartphone Huawei e il Matebook 13. Basta appoggiare il dispositivo nella zona destra della polsiera, a fianco del mouse pad. Ma non finisce qui: con la funzione di collaborazione multichermo è possibile visualizzare il display del cellulare all’interno del monitor del Pc e interagire totalmente con esso, facendo drag and drop di immagini e file. Tutto veramente semplice e intuitivo.

Processore Ryzen

Matebook 13 con Windows 10 viene mosso dal processore Ryzen 5 3500 U (a 4 core e con potenza di calcolo a 8 fili su un processore da 12 mm) che integra una Gpu Radeon Vega 8. La potenza non manca e, come detto, si riescono a svolgere anche attività piuttosto impegnative.

Per metterlo alla prova abbiamo effettuato lunghe videocall, editing video e sessioni di didattica on line. La macchina è sempre stata veloce e la sua autonomia non si è mai spostata troppo dalle 5 ore. Merito di una buona batteria da 42 Wh. Il computer può inoltre essere ricaricato del 50% circa in una mezz’ora. Altro merito del dispositivo è quello di non scaldare neppure in occasione di prestazioni ad alto stress, grazie a una buona (ed innovativa) tecnologia di dissipazione del calore.

Sul fronte della connettività ci sono due porte Usb Type-C. Quella di sinistra supporta il trasferimento dei dati e la ricarica, mentre quella di destra solo il trasferimento dati. Inoltre con un adattatore HDMI è possibile collegare la macchina a un monitor esterno. Manca purtroppo una porta Usb tradizionale.

Il giudizio di Cellulare Magazine: Huawei Matebook 13 2020 AMD

Huawei Matebook 13 AMD 2020 ci è piaciuto. Fa parte di quella nuova generazione di laptop che guarda all’efficienza energetica e all’autonomia, offre buone prestazioni complessive e una profonda integrazione con i dispositivi mobili, smartphone Huawei su tutti. Senza dimenticare il rapporto qualità/prezzo, uno dei migliori attualmente sul mercato. Il tutto senza perlatro dover sopportare rinunce, perché si ha a disposizione una macchina ben costruita, leggera e piacevole da utilizzare sotto tutti gli aspetti. C’è poi una promozione che rende il Matebook 13 ancora più appetibile, presente sull’ecommerce di Huawei: chi acquista il modello 13 può mettere gratuitamente nel carrello il mouse e una custodia protettiva.

PRO Eccellente integrazione con gli smartphone Huawei

CONTRO Manca una porta Usb

