Huawei MateBook D16: potenza e multimedialità con peso e dimensioni super portatili

Huawei ha annunciato, oltre ai nuovi auricolari FreeBuds Pro 2, anche il laptop MateBook D16, un notebook con display da 16 pollici e processore Intel Core Serie H di 12a generazione dedicato allo Smart Office.

Huawei MateBook D 16 è dotato di un display FullView da 16 pollici con un rapporto schermo-corpo del 90% e un aspect ratio 16:10. Rispetto al tradizionale 16:9, questo dispositivo offre una visione più ampia per una maggiore produttività quando si lavora con pagine web, grafici, dati e documenti scritti, oltre a un’eccellente esperienza di intrattenimento. In più, a garanzia di una facile portabilità, il laptop pesa 1,7 kg, praticamente come un classico 15,6 pollici.

Potenza e controllo

Come detto in apertura, il MateBook D 16 è dotato di processore Intel Core H-Series i7-12700H di 12a generazione, con un TDP fino a 40W, Ram a doppio canale e un’unità a stato solido ad alta velocità per gestire in modo efficiente scenari di utilizzo multitasking e complessi, come l’analisi dei dati, la compilazione di codici, l’apertura di più pagine web. Tanta potenza richiede un sistema di raffreddamento adeguato, affidato a Huawei Shark Fin Fan.

Videoconferenze

Il computer è dotto di una fotocamera da 1080P con l’impiego dell’intelligenza artificiale: durante una videochiamata, ad esempio, la FollowCam dell’AI Camera regola lo schermo in tempo reale per mantenere l’interlocutore al centro dell’inquadratura e in questo modo, anche se si muove, non ci si distrae mai da ciò che sta dicendo. La funzione Eye Contact, invece, utilizza l’AI per adattarsi alla linea visiva dell’utente così che gli occhi dell’interlocutore guarderanno i vostri, per una conversazione più naturale e confortevole.

MateBook D 16 è dotato di una configurazione quadrupla di microfoni posizionati lungo i bordi che supporta la ricezione del suono da fonti distanti fino a cinque metri dal dispositivo. Gli algoritmi di riduzione del rumore AI sono in grado di ridurre il rumore di fondo durante una chiamata, mentre il Personal Voice Enhancement aiuta a concentrarsi sull’altoparlante.

Super Device

Il laptop attinge alla funzionalità Super Device, connettendosi in modo rapido ad altri dispositivi Huawei nelle vicinanze attraverso la collaborazione tra di loro. È sufficiente posizionare gli auricolari, i mouse, le tastiere, gli altoparlanti e le stampanti Huawei vicino al MateBook D 16: il portatile li riconoscerà automaticamente e fornirà una richiesta per associare i device in modo rapido e semplice. E così un tablet, collegato al computer, diventa una tavoletta grafica su cui disegnare o un secondo schermo collegabile anche in mirror e dalla tastiera si può addirittura gestire lo smartphone.

Disponibilità e prezzi

Huawei MateBook D 16 nella versione con processore i7-12700H (16GB + 512GB) di 12a generazione è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 1.299,00 euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno.

La versione con processore i5-12450H (16GB + 512GB) di 12a generazione è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store al prezzo di 999,00 euro con in omaggio l’estensione della garanzia sul prodotto di 1 anno.

Con l’acquisto di Huawei MateBook D 16 si possono ottenere: