Huawei MateBook D16s: il laptop dedicato ai professionisti

Oltre al MateBook D16, nel corso dell’evento berlinese in corso in queste ore nella capitale tedesca, Huawei ha presentato anche un’altra versione del suo laptop: si chama MateBook D16s ed è una macchina particolarmente potente dedicata ai professionisti che necessitano di un notebook potente, efficiente e sempre pronto all’utilizzo, in qualsiasi situazione.

D16s mantiene l’eleganza dei prodotti della linea con cornici che spaziano da soli 5.2 mm a 7.3 mm e un rapporto screen-to-body del 90%. L’aspect ratio, qui, è di 3:2, più produttivo per consentire una esperienza visiva più coinvolgente.

Il display

Il laptop offre un display HD con risoluzione 2.520 x 1.680, gamma cromatica 100% sRGB, rapporto di contrasto di 1500:1, 189 PPI e una luminosità da 300nits. MateBook 16s è alimentato da un processore Intel Core H- Series i712700H di 12a generazione con 14 core e 20 thread e una frequenza turbo massima fino a 4,7G Hz. Sul fronte della grafica, la macchina dispone della scheda Intel Iris Xe Graphics in grado di fornire eccellenti capacità di elaborazione. Ideale dunque per graphic designer, foto e video editor, così come per i gamers.

Essendo un computer pensato per il business non poteva mancare una webcam con risoluzione di 1080p nella parte superiore dello schermo con un angolo di ripresa di 88° e doppio microfono.

Il Super Device

Basta avvicinare il MateBook 16s a un dispositivo Huawei come auricolari, mouse, tastiera, altoparlanti e stampante e il portatile li riconoscerà automaticamente fornendo una richiesta per associare i prodotti in modo rapido e semplice.

Ad esempio, quando si collega lo smartphone, è possibile visualizzare l’interfaccia utente sullo schermo del laptop e utilizzare i due dispositivi come se fossero uno solo. È possibile accedere ai file e modificarli, utilizzare e gestire fino a tre finestre di applicazioni del telefono contemporaneamente, effettuare chiamate video o audio attraverso il MateBook e persino usare il mouse e la tastiera collegati in modalità wireless per controllare il telefono. Un tablet può invece essere associato per funzionare da second screen o, più semplicemente, come tavoletta grafica per disegnare a mano liber utilizzando un pennino.

Prezzo e disponibilità

Huawei MateBook 16s nella versione con processore i7-12700H è disponibile in pre-ordine da oggi e fino al 11 luglio su Huawei Store a 1.699,00 euro con in regalo il MateView, monitor dal valore commerciale di 699 euro.