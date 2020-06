Huawei Matebook Pro e Matebook 13 2020 al debutto. Con promozione inclusa

Huawei Matebook X Pro e Matebook 13 sono i nuovi computer portatili che debuttano oggi su Huawei Store. Il primo con Cpu Intel Core i5 è in listino a 1,699 euro, mentre il secondo con Cpu AMD Ryzen 5 ha un prezzo consigliato di 699 euro.

Ma fino al 22 giugno ci sono due attraenti promozioni. Su Matebook 13 ci sarà uno sconto di 100 euro, quindi il prezzo finale sarà di 599 euro. Cento euro di sconto anche per Matebook X Pro (quindi 1.599 euro) ma in più sono qui compresi nel prezzo anche lo smartwatch Huawei Watch GT 2 e un mouse. Ma entriamo un po’ più in dettaglio sui nuovi notebook.

Huawei Matebook X Pro 2020

Leggero e compatto, grazie al processore Intel Core i5 di decima generazione garantisce prestazioni senza compromessi e un utilizzo appagante in qualsiasi scenario: dall’editing di grafiche e video, al gioco, alla fruizione dei contenuti mediali. Adotta un display Ultra Full View 3:2, con cornici laterali minimali per un rapporto screen to body del 91%.

Huawei Matebook 13 2020

Con un peso di soli 1.3 kg e uno spessore di 14.9 mm, spiega il produttore, «rappresenta il perfetto equilibrio tra efficienza energetica e prestazioni» e da oggi, con il processore AMD Ryzen 5, diventa ancora più performante. Vanta leggerezza e portabilità e garantisce all’utente performance e un’ottimo display da 13 pollici. Migliorata grazie alla soluzione Huawei Fingers Gesture Screenshot con opzione multi touch a 10 punti.

In entrambi i modelli, la funzione Huawei Share Multi-screen Collaboration permette il trasferimento di file tra i laptop e lo smartphone, rendendo l’esperienza di utilizzo combinata dei due device fluida e veloce.

Community Huawei

C’è poi un’altra novità per tutti i possessori di notebook del produttore cinese, che ha infatti deciso di lanciare un contest su Huawei Community, lo spazio virtuale che racchiude notizie, aggiornamenti e consigli per gli amanti del brand. Chi scriverà una recensione su un qualsiasi laptop Huawei, e posterà il link nei commenti entro il 30 giugno, riceverà un coupon da 30 euro sfruttabile su tutti i prodotti dell’e-commerce ufficiale del produttore.