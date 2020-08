Huawei ha annunciato il laptop MateBook X: si tratta di un notebook con un design evoluto e un touchpad completamente aggiornato.



Sebbene mantenga lo stesso linguaggio di progettazione della versione Pro, ci sono alcune modifiche evidenti che riducono il peso a un solo chilogrammo rispetto ai 1,33 kg dell’X Pro. Il laptop è molto sottile e vanta uno spessore di soli 13,6 mm.

Il display

Il display di Matebook X è stato ridotto dai 13,9″ del Pro a 13,0″, ma mantiene la risoluzione di 3.000x 2.000 pixel e una confortevole ratio di 3: 2. Il pannello è touch e assicura un rapporto schermo-corpo del 90%. Guardando le immagini a disposizione, le cornici sembrano sottili come quelle dell’X Pro.

Ad animare il dispositivo troviamo le stesse Cpu Intel Core i5-10210U e Intel Core i7-10510U abbinate a 8 GB o 16 GB di memoria LPDDR3 mentre le opzioni di storage sono limitate a 512 GB di SSD. Considerate le dimensioni più piccole, il MateBook X (in versione base) integra una batteria da 42 Wh (rispetto ai 56 Wh dell’X Pro).

Un touchpad sensibile

Matebook X elimina anche il connettore Usb-A standard e utilizza solo due porte Usb Type-C, utili anche per la ricarica.

Non ci sono invece modifiche importanti alla tastiera, alla telecamera (nascosta sotto alla tastiera) e ai quattro altoparlanti, ma c’è un nuovo touchpad sensibile alla pressione.

Huawei afferma che la macchina è in grado di riconoscere diversi livelli di pressione e che il feedback tattile equivale a quello che si ottiene premendo un pulsante reale. L’intera area del touchpad offre un’esperienza di clic uniforme.

Huawei Matebook X: prezzi e disponibilità



MateBook X è disponibile in quattro diversi colori: Emerald Green, Space Gray, Mystic Silver e Rose Gold. I preordini in Cina sono già iniziati.

La versione con processore Intel Core i5 da 8 GB/512 GB costa CNY 7.999 (circa 1.150 dollari), quella da 16 GB 512 GB di memoria circa 1.300 dollari.

Il modello con processore Intel Core i7 con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna è disponibile a 1.450 dollari. Huawei inizierà a distribure il nuovo laptop il 24 agosto.

Non ci sono invece notizie ufficiali rispetto alla data di arrivo del prodotto sul nostro mercato.

