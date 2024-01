Huawei Matepad Pro 13.2,tablet e notebook assieme[recensione]

Huawei rinnova la linea flagship dei propri tablet, lo fa con un prodotto di grande interesse. Huawei Matepad Pro 13.2 è infatti un dispositivo di classe, ben costruito, con una solida scheda tecnica e con soluzioni capaci di trasformarlo in un autentico notebook. Il nuovo dispositivo, infatti, sfodera un pregevole display da ben 13,2 pollici e, tra gli accessori, dispone della M Pen e di una utilissima cover/tastiera che comprende anche un comodo mouse pad. Keyboard e pennino sono da acquistare a parte, ma nella fase di lancio, Huawei li comprende in un bundle davvero interessante, perchè entrambi vengono regalati con il tablet. Certo, il prezzo di listino del Huawei Matepad Pro 13.2 non è esattamente contenuto, perchè parte da 999 Euro, ma il prodotto sfodera qualità, sia in ambito software che hardware e un’esperienza d’uso assai appagante.

Il design di Huawei Matepad Pro 13.2

Huawei Matepad Pro 13.2 è assemblato in modo perfetto ed è costruito con materiali pregiati. La scocca fornisce la tipica sensazione di un dispositivo premium. Lo spessore di Matepad Pro 13.2 è ridotto a 5,5 millimetri e il suo peso arriva a soli 580 grammi, un risultato notevole, considerando le dimensioni complessive dell’oggetto. La superficie frontale appare piuttosto ampia e viene determinata dal grande display da 13,2 pollici. Il profilo inferiore posteriore, ospita una serie di contatti magnetici, ai quali si aggancia la tastiera, mentre nella parte superiore è presente il tasto per il controllo del volume. Il lato di sinistra lascia al pulsante rosso di accensione, mentre quello di destra ospita il connettore Usb Type-C. La scocca ospita anche sei speaker e i microfoni, utilizzabili, ad esempio, durante le video call. Il design della cover posteriore viene interrotto, dalla presenza di una doppia fotocamera da 13 + 8 (ultrawide) Megapixel, che torna utile per scansionare documenti o eseguire foto che presentano anche buon livello di qualità complessiva. Non manca anche un elemento frontale da 16 megapixel, che grazie anche alla tecnologia TOF, risulta particolarmente sicura nella scansione del volto, nelle operazioni che lo richiedano.

Il display di Huawei Matepad Pro 13.2

Il display, rappresenta una delle eccellenze di questo tablet. Il pannello Flexible OLED, infatti, ha una diagonale da ben 13,2 pollici e, oltre a una risoluzione di 2880 × 1920, fornisce un picco di luminosità massima di ben 1.000 nits. I colori e li riproduzione di qualsiasi contenuto sono davvero piacevoli e l’esperinza d’uso al top.

Tastiera e M – Pencil

La tastiera (opzionale) di Huawei Matepad Pro 13.2 è uno degli accessori che maggiormente ci sentiamo di consigliare, perché rappresenta una vera svolta. La keyboard è ben realizzata, i tasti hanno un’escursione ben tarata e un feedback davvero gradevole. Ma l’elemento vincente è rappresentato dal mouse pad che consente di gestire diverse funzioni e che regala la sensazione di interagire con un notebook. Nelle settimane di utilizzo abbiamo sempre utilizzato Huawei Matepad Pro 13.2 con la tastiera, perchè tutto risulta più semplice ed immediato, sia in ambito produttività che per gli utilizzi meno impegnati.

Molto utile anche M Pen, il pennino giunto alla sua terza generazione, che permette di prendere note con rapidità, ma anche di interagire con moltissime funzioni del tablet.

Esperienza d’uso

L’esperienza di utilizzo del nuovo Huawei Matepad Pro 13.2 è assai gratificante. Il produttore sta proseguendo la messa a punto del proprio sistema operativo Harmony OS, in questo caso in versione 4, e propone un software ricco di funzioni, molto stabile e altrettanto veloce. Si è vero, anche su questa macchina, non ci sono i servizi Google, ma le alternative sono tante e non è detto che la ricerca di soluzioni diverse, non porti addirittura a risultati migliori. Chi vi scrive, ne è convinto da tempo, il pacchetto di applicazioni di Microsoft (client email, browser, traduttore, cloud, etc…) si integra, ad esempio, alla perfezione su questo dispositivo. Harmony OS di Huawei è inoltre dotato anche di alcune chicche, come uno splendido sistema di navigazione GPS (Petal maps) ma anche di un comodissimo editor video. Importante anche citare Super Device, un applicativo che consente di far dialogare in tempo reale, periferiche Huawei, condividendo con facilità contenuti e file di ogni tipo. Noi l’abbiamo utilizzato in abbinata a un Matebook Pro e a un Huawei P60 Pro. Tutto funziona bene e il sistema è sostenuto da un reparto Hardware ben dimensionato.

Il processore Kirin 9000W offre prestazioni da top di gamma e spinge il dispositivo con notevole vigore. Huawei Matepad Pro 13.2 non ha mai esitazioni ed è in grado di sopportare anche carichi di lavoro impegnativi, merito anche degli 12 GB di memoria Ram. Lo spazio di archiviazione può contare su 256 GB, uno storage importante, che purtroppo non può essere ulteriormente aumentato con schede microSD o supporti NM card.

La batteria da 10.100 mAh garantisce un livello di autonomia molto buono, merito anche di una corretta gestione delle temperature d’esercizio. La ricarica cablata arriva a 88W, grazie al sistema SuperCharge e consente di immagazzinare energia molto rapidamente.

Huawei Matepad 13.2 è “approved” by Cellulare Magazine

La versatilità di utilizzo, l’eccellente display, un software sempre più efficiente e un solido reparto hardware fanno di Huawei Matepad Pro 13.2 un dispositivo equipaggiato per soddisfare le esigenze di produttività personale e professionale. Per questo merita il nostro Award che contraddistingue i prodotti di maggior valore tecnologico e più utili nell’uso quotidiano.

Il giudizio di Cellulare Magazine: Huawei Matepad Pro 13.2

Huawei Matepad Pro 13.2 è un tablet di notevole spessore. In realtà, perdonateci la battuta, Huawei Matepad Pro 13.2 è sottilissimo, perchè misura solo 5,5 millimetri, ma sono le sue prestazioni, sia in ambito software che hardware, a convincere. Un tablet che diventa un vero notebook, grazie a una bella tastiera e una penna di grande efficacia, ma soprattutto per merito di un monitor da oltre 13 pollici che è una vera delizia. Huawei ripropone anche un processore autoprodotto e il Kirin 9000W si rende protagonista di grandi performance. Anche il sistema operativo ha una personalità sempre più definita e consente di levarsi grandi soddisfazioni. Certo il prezzo non è alla portata di tutti, 999 Euro sono oggettivamente tanti, ma certamente in linea con le potenzialità di un tablet autenticamente Premium.

PRO Display grande e luminoso

CONTRO Memoria non espandibile

