Huawei lancia gli smartphone Nova 10 e Nova 10 Pro a IFA 2022

Nel corso di IFA 2022, Huawei ha lanciato i nuovi smartphone Nova 10 e Nova 10 Pro, dispositivi di fascia medio alta, con particolare attenzione ai creatori di contenuti.

I due smartphone si caratterizzano per l’iconico design della famiglia Nova con Star Orbit Ring a impreziosire l’estetica del modulo fotocamera.

Huawei Nova 10

Huawei Nova 10 si distingue per la sua leggerezza, grazie a un peso di soli 168 grammi e uno spessore addirittura di 6,88 millimetri. Il display è piuttosto ampio e offre una diagonale da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz.

Il sistema gira sulla EMUI 12 con HMS, mentre le prestazioni sono assicurate da un brillante processore Qualcomm Snapdragon 778G 4G con 8GB di Ram e 128 GB di memoria interna.

Ben strutturato il reparto fotocamere, con la principale da 50 Megapixel a cui si aggiunge un’unità ultra wide da 8 Megapixel e un elemento per il rilevamento della profondità da 2 Megapixel. La cam frontale raggiunge i 60 Megapixel, con una angolo di campo di 100 gradi.

La batteria da 4.000 mAh può beneficiare di un veloce sistema di ricarica a 66W.

Huawei Nova 10 Pro

Huawei Nova 10 Pro evolve ulteriormente le prestazioni a disposizione dei content creators, grazie a una fotocamera frontale evoluta. Il sensore da 60 Megapixel integra infatti un potente sistema di messa a fuoco che consente di ottimizzare il riconoscimento del soggetto e anche la funzionalità showcase, per facilitare la messa a fuoco su oggetti da mostrare durante i video o i vlogging in generale. Non solo, il sistema prevede anche un secondo sensore da 8 Megapixel con focale 2x ottica e 5x ibrida, per enfatizzare la resa della modalità portrait.

Grazie alla particolare tecnologia, la cam frontale può spaziare da 0,7x a 5x (da circa 19 mm a 54 mm di lunghezza focale equivalente) con prestazioni ottimizzate, sia in ambito landscape che portrait.

Nova 10 Pro dispone anche di un display leggermente più grande, con 6,78 pollici di diagonale e con 120Hz di refresh rate.

La batteria cresce a 4.500 mAh e anche il sistema di ricarica arriva fino a 100W con la possibilità di caricare completamente il telefono in 20 minuti. Crescono leggermente anche peso e spessore che arrivano rispettivamente a 7,88 mm e 191 grammi.

Entrambi gli smartphone sono dotati di stereo dual speaker e standard WiFi 6.

Prezzi e disponibilità

Prezzi, disponibilità e promo saranno annunciati nelle prossime ore.