Huawei nova 12 ufficiale con chipset Kirin 5G, camera da 50 Megapixel e HarmonyOS 4

Huawei ha lanciato questa mattina in Cina l’attesa linea di smartphone Nova 12. La nuova gamma è composta da tre modelli: nova 12, nova 12 Pro e nova 12 Ultra. Gli smartphone integrano processori Kirin 5G, girano sul sistema operativo HarmonyOS 4 e offrono caratteristiche tecniche evolute.

Vediamo nel dettaglio quali sono le loro specifiche.

Il display di nova 12

Huawei Nova 12 in versione base ha uno schermo OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2.412 x 1.084 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Le versioni Pro e Ultra presentano un pannello OLED da 6,76 pollici con una risoluzione di 2.776 x 1.224 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sullo schermo ci sono due piccoli fori che ospitano le fotocamere selfie. Il pannello del display supporta inoltre una frequenza di campionamento tattile di 300 Hz, il dimming ad alta frequenza a 2160 Hz ed è protetto da una lastra di vetro Kunlun di seconda generazione.

Fotocamere

Il gigante tecnologico cinese ha posto molta attenzione alla struttura ottica dei dispositivi. A partire dal modello standard, la configurazione della fotocamera posteriore racchiude una configurazione a doppia lente con un obiettivo principale da 50 Megapixel (f/1.9) con un sensore RYYB e una camera macro ultrawide da 8 Megapixel (f/2.4) con zoom 10X.

Sul fronte, il Nova 12 ha un obiettivo selfie ultrawide da 60 Megapixel con apertura f/2.4. Dispone inoltre di un flash LED (sul lato posteriore) e supporta diverse modalità come la modalità professionale, la fotografia ad attivazione vocale, lo scatto bellezza AI, il tracking della messa a fuoco del ritratto e altro ancora.

Entrambe le varianti Nova 12 Pro e Ultra adottano una configurazione a doppia fotocamera con un obiettivo ad apertura variabile di seconda generazione da 50 Megapixel (f 1.4-f 4.0) con un sensore RYYB e una macro ultrawide da 8 Megapixel (apertura F 2.2).



A differenza della versione standard, entrambi i modelli di fascia alta sono dotati di doppia fotocamera frontale. Sono infatti dotati di una camera con messa a fuoco ultrawide da 60 Megapixel (apertura F/2.4) con funzionalità di messa a fuoco automatica e di un obiettivo per ritratti da 8 Megapixel (apertura F 2.2) che supporta lo zoom ottico 2x e 5x.

Nuova Portrait Camera

nova 12 series integra il DaVinci Portrait Engine, un sistema di ritratto personalizzato. Il sistema di imaging visivo offre qualità di messa a fuoco precise QPD full-pixel.

Inoltre, il nuovo obiettivo per ritratti confronta le immagini sotto quattro aspetti: forma, qualità, luce e colore. Dispone inoltre di funzionalità come il riconoscimento intelligente della pelle del viso, delle ossa, della luce e delle ombre per offrire un miglioramento accurato e una visione realistica.

Design posteriore

La cover della serie Nova 12 è realizzata con uno speciale processo di goffratura della pelle che conferisce un colore particolare con la scritta nova quasi in rilievo.

Parlando del design, il pannello posteriore e il modulo della fotocamera sono interamente rivestiti in pelle (su Huawei Nova 12 Ultra). Le versioni Pro e Standard mostrano un aspetto semplice e lineare.

Colori di nova 12

La serie Huawei Nova 12 è disponibile in tre combinazioni di colori: blu, bianco e nero. Ci dovrebbe anche essere una variante Pro in colorazione Sakura Pink, specificatamente pensata per il pubblico femminile.

Batteria e altre funzionalità

Tutti e tre i modelli sono dotati di una batteria da 4.600 mAh. e supportano la ricarica rapida da 100 W. Inoltre, i modelli Pro e Ultra sono equipaggiati dai processori Kirin 8000 5G e Kirin 9000SL.

Fra le altre caratteristiche c’è la funzione di messaggistica satellitare bidirezionale per il modello Ultra che funziona attraverso la flotta di satelliti Beidou e consente di comunicare dove non c’è copertura di rete. I tre modelli sono mossi dal sistema operativo HarmonyOS 4.0.

Prezzi delle versioni nova 12

Huawei nova 12, in versione da 256 GB costa 380 euro

Huawei nova 12, in versione da 512 GB costa 508 euro

Huawei Nova 12 Pro in versione da 256 GB costa 3.999 yuan (508 euro)

Huawei Nova 12 Pro in versione da 512 GB costa 4.399 yuan (559 euro)

Huawei Nova 12 Ultra in versione da 512 GB costa 4.699 yuan (597 euro)

Huawei Nova 12 Ultra in versione da 1TB costa 5.499 yuan (699 euro)

Al momento sono aperte le pre-vendite su VMall. Le vendite ufficiali dei modelli nova 12 inizieranno a partire dal 5 gennaio 2024.

Fonte (in cinese)