Huawei ha presentato la sua serie nova 5, composta da tre modelli, lo scorso 21 giugno. Il lancio ha rappresentato anche il debutto ufficiale del nuovo chipset Kirin 810 che dovrebbe animare parecchi telefoni di fascia media dell’azienda cinese.



Ora, a distanza di solo cinque settimane, Huawei ha annunciato di aver già venduto 2 milioni di unità degli smartphone nova 5. Le vendite comprendono i modelli nova 5i, nova 5 e nova 5 Pro. Nel numero non deve invece essere inclua la più recente versione del nova 5i Pro con quattro sensori fotogradici, lanciata venerdì.

Il produttore cinese ha raggiunto questo traguardo esclusivamente con le vendite realizzare in Cina, dal momento che questi modelli non sono attualmente venduti in Europa. Grande successo hanno ottenuto anche le vendite flash, ovvero le vendite on-line a tempo determinato e, spesso, a un prezzo speciale. La prossima flash sale è prevista per il 2 agosto. I telefoni saranno disponibili, come al solito, su Vmall.com e JD.com