Huawei Nova 7 5G, Nova 7 Pro 5G, Nova 7 SE 5G imminenti

La nuova gamma Huawei Nova 7 dovrebbe essere presentata presto e comprenderà tutti modelli con connettività 5G.

Lo riporta un conosciuto leaker sul social network cinese di Weibo. Secondo tali indiscrezioni la serie Huawei Nova 7 comprenderà i modelli Nova 7, Nova 7 SE e Nova 7 Pro. Tutti questi modelli saranno dotati di connettività 5G, saranno alimentati dal chipset Kirin 990 5G, avranno un display OLED e il lettore delle impronte digitali posto sotto allo schermo.

Al momento, non ci sono molte altre specifiche conosciute ma, proprio come visto sui dispositivi Nova 6, il Nova 7 e il 7 Pro dovrebbero integrare un display con un doppio foro anteriore per ospitare le selfie cam, mentre sul retro la fotocamera principale dovrebbe disporre di quattro ottiche.

Il leaker ha anche affermato che la serie Huawei Nova 7 sarà introdotta all’inizio di aprile, seguita dal lancio della serie Huawei P40.

