Huawei Nova9 ufficiale: display curvo e super fotocamera da 50 Megapixel

Oggi, Huawei ha ufficialmente annunciato l’arrivo del suo nuovo smartphone Nova9 per il mercato italiano. E’ possibile acquistare da oggi il telefono presso Huawei Store Online e tutti gli store fisici sparsi in Italia oltre che dai rivenditori specializzati.

Design, display e fotocamere

Huawei Nova9 si presenta con un display curvo da 6,57 pollici Original-Colour con cornici ridotte all’osso. Il refresh rate è fissato a 120hz ed in grado di supportare la gamma colori Full-Path per dettagli precisi e vividi.

Il produttore punta tutto sul modulo fotografico composto da quattro obiettivi. Il modulo principale è un sensore Ultra Vision da 50 Megapixel (f.1/1,7) supportato da un obiettivo Ultra-wide Angle da 8 Megapixel mentre con la Macro Camera si possono fare primi piani dettagliati a pochi centrimetri dal sensore. Infine, è presenta una fotocamera di profondità.

Quello da 50 Megapixel è un sensore grande da 1/1,56 pollici con RYYB CFA ad alta sensibilità alla luce, che raccoglie il 40% di luce in più rispetto a un sensore RGGB standard. Questo permetterà di realizzare foto e video di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità, con la sicurezza che le parti luminose dell’immagine non siano sovraesposte e le aree scure siano chiare e ricche di dettagli.

Per soddisfare le esigenze dei vlogger, Huawei Nova9 dispone di una fotocamera frontale da 32 Megapixel ad alta risoluzione. Simile alla fotocamera posteriore, supporta anche l’acquisizione video 4K e la stabilizzazione video AIS (AI Image Stabilisation) per poter realizzare video ad alta definizione mentre si parla davanti alla fotocamera o mentre si racconta ciò che accade intorno.

Processore, memorie e batteria

All’interno di Nova9 troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 778G affiancato a un sistema di raffreddamento altrettanto efficace che combina VC Liquid Cooling e grafene per una dissipazione del calore veloce ed efficiente.

Saranno 128 i GB per la memoria interna e 8 GB quelli dedicati alla Ram. La batteria sarà invece da 4.300 mAh abbinata con la tecnologia di ricarica Huawei Super Charge da 66W.

Il commento dell’azienda

“Il lancio di HUAWEI nova 9 dimostra che siamo tornati nel mercato mobile. Lo smartphone è al centro del nostro ecosistema di prodotti e servizi che intende oltrepassare il confine tra i dispositivi per offrire esperienze connesse a milioni di utenti”, afferma Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “Solo in Italia contiamo 10 milioni di persone che utilizzano i nostri smartphone. Con nova 9, stella nascente della serie nova, miriamo a mantenere costante questo percorso che dimostra come la nostra innovazione risponda ai desideri e alle esigenze delle persone. Attraverso potenti aggiornamenti hardware e l’integrazione del sistema operativo, nova 9 introduce una serie di funzionalità interessanti tra cui la registrazione video 4K, la registrazione continua fronte e retro e l’otturatore remoto, offrendo agli utenti, le nuove generazioni in particolar modo, diverse modalità per creare video coinvolgenti.”

Prezzo e uscita

Huawei Nova9 sarà disponibile nei colori Start Blue Black Silver e Starry Black dal 21 ottobre al prezzo di 499,00 euro in preordine solo su Huawei store con in regalo le FreeBuds Pro; inoltre, anticipando 10 euro, si ottiene uno sconto di 40 euro.

Dal 9 al 23 novembre Huawei Nova 9 sarà disponibile su tutti i canali con in regalo le FreeBuds Pro.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://consumer.huawei.com/it/offer/