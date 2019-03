I nuovi smartphone P30 e P30 Pro di Huawei – che saranno presentati a Parigi il 26 marzo – continuano a fare parlare il mondo della telefonia mobile. Molto interessanti i leaks giunti fino ad oggi, la maggior parte di queli sembra concentrarsi sulla versione P30 Pro, quella con la sezione imaging più rivoluzionaria.

Purtroppo ci sono ancora poche informazioni certe sulla caratteristica di punta più attesa del flagship phone di Huawei, e cioé la sua camera con struttura periscopica.

Anche alcune foto come quella con zoom 5x di Barcellona o l’ormai celebre foto della Luna, pubblicate proprio da Huawei, non possono essere attribuite in modo definitivo e ufficialmente al P30 e al suo nuovo sensore.

Ora Huawei e, più precisamente l’amministratore delegato Yu Chengdong, sono tornati a parlare della nuova gamma sui social media, ribadendo il claim dellacampagna di marketing #RewriteTheRules.

È questa volta è stata postata una serie di banner ufficiali, compreso quello originariamente pubblicato a febbraio per annunciare l’evento di lancio della serie P30 il 26 marzo a Parigi.

Difficile dire con certezza se le foto utilizzate in questi banner pubblicitari siano sono state catturate con il nuovo zoom periscopico di Huawei P30 Pro. Alcune delle aree ingrandite sembrano autentiche, mentre altre – come quella che ritrare lo sciatore a mezz’aria o il vulcano in eruzione – sono meno credibili.

Ma tutto serve per far parlare della nuova gamma P30 e P30 Pro. Sul fronte imaging, infatti, ci aspettiamo uno zoom 5x ottico e uno zoom 10x ibrido.

Gli ultimi render dei telefoni, inoltre, mostrano un totale di quattro camere sul retro del P30 Pro e di tre sul P30 standard: si dovrebbe trattare di tre ottiche Leica a cui si aggiunge un sensore ToF (Time of Flight).

Riguardo all’hardware i P30 offrirano schermi Oled (da 6,5 ​​pollici curvo sul Pro e da 6,1 pollici flat sul P30 standard), lettore di impronte digitali sotto il display e un notch a goccia. A muovere i dispositivi il processore Kirin 980, che potrebbe essere abbinato al modem Balong 5000 5G prodotto dall’azienda cinese.