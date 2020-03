Huawei presenterà i suoi nuovi smartphone top di gamma il 26 marzo. Con l’avvicinarsi di questa data non passa giorno senza che arrivino indiscrezioni sugli attesi dispositivi flagship del produttore cinese.



Ieri abbiamo pubblicato alcune immagini di P40 e P40 Pro ritratti in scatti frontali; oggi, l’instancabile Evan Blass (di @evleaks) è tornato alla carica con rendering di stampa che mostrano le due colorazioni dei telefoni, e i loro lati posteriori.

Huawei P40

Pubblichiamo le versioni nero e silver. Come sempre, il modello P40 Pro si distingue per il suo display (sembra che anche i bordi superiore e inferiore siano curvi) e per una doppia selfie cam nella parte anteriore.

Un’ulteriore indiscrezione ci parla della configurazione della fotocamera del P40 Premium, il terzo membro della famiglia P40 (il P40 Lite è invece già ufficiale e in vendita nel nostro Paese). Non è ancora chiaro se si chiamerà P40 Premium o P40 Pro Premium o, ancora, P40 Pro Premium Edition.

Huawei P40 Pro

Questo modello super top dovrebbe essere dotato di due ottiche tele. Un modulo periscopico con apertura f/4.0 e obiettivo equivalente a 240 mm con uno zoom ottico 10x, e un obiettivo equivalente a 80mm da 8 Megapixel f/2.0 con uno zoom ottico 3x, su un sensore da 1/4 “. Entrambi saranno dotati di PDAF e OIS.



Il sensore principale è da 52 Megapixel 1/1.28″ con apertura f/1.8, PDAF e OIS con possibile uscita 13 Megapixel (nel caso di binning 1 a 4). C’è anche una fotocamera ultrawide da 40 Megapixel f/1.8 con sensore da 1/1,54″ e PDAF. Nella parte anteriore una selfie cam da 32 Megapixel f/2.0, 1/2.8″, coadiuvata da una fotocamera 3D ToF per gestire meglio la profondità e lo sblocco facciale del dispositivo.

Un altro sensore dello stesso tipo sarà collocato anche nella parte posteriore per migliorare gli scatti in modalità Ritratto.



Fra le altre specifiche del P40 Premium ci sono un display touchscreen OLED da 6,7″ con risoluzione di 1.440×3.160 e frequenza di aggiornamento di 120Hz, il chipset Kirin 990 5G, 12 GB di Ram e 512 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite schede con standard NM card di Huawei). Funzionerà girerà su Android 10 senza servizi Google, con EMUI 10.1. P40 e P40 Pro dovrebbero invece essere dotati di 8 GB di Ram e 256 GB di spazio di archiviazione.