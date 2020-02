Un po’ a sorpresa Huawei ha lanciato il primo modello della serie P40 in Europa, cominciando la sua distribuzione dalla Spagna. La versione media di gamma della nuova serie flagship Huawei P40 si chiama P40 Lite ed è praticamente identico a quello che i clienti cinesi conoscono come Huawei nova 6 SE in Cina e i malesi hanno visto come Huawei nova 7i.

Huawei P40 Lite integra un chipset Kirin 810 ed è mosso dalla EMUI 10 basata su Android 10 ma (almeno per il momento) senza servizi Google.

È dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ma la memoria può essere esteda con schede NM. Il display Lcd ha una diagonale da 6,4″ con una risoluzione Full HD+ e un piccolo foro nell’angolo in alto a sinistra sotto il quale + ospitata la selfie cam.

Huawei P40 Lite offre un’isola quadrata nella parte posteriore con quattro sensori ottici, mentre il flash led si trova leggermente più sotto. L’obiettivo principale è da 48 Megapixel, affiancato da un sensore ultrawide da 8 Megapixel, una macro e un sensore di profondità.

La selfie cam è invece dotata di un sensore da 16 Megapixel con luminosità f/2.0.



La batteria da 4.200 mAh del Huawei P40 Lite supporta la ricarica da 40W tramite la porta Usb Type-C.

Il dispositivo mantiene il jack audio da 3,5 mm ed è dotato di uno scanner per impronte digitali posizionato lateralmente che funge anche da pulsante di accensione.

Il prezzo di Huawei P40 Lite è di 299 euro. I preordini avranno inizio il 2 marzo e prevedono in omaggio le Freebuds 3, mentre le prime spedizioni sono programmate per il 7 marzo. L’uscita in tutti i negozi fisici è invece prevista per il 16 marzo.

