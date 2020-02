Che la serie Huawei P40 sarebbe stata presentata a marzo non era un mistero, ma ora abbiamo la data certa dell’arrivo sul mercato del nuovo flagship del produttore di Shenzhen.

Durante l’evento di lancio dello smartphone pieghevole Mate Xs, presentato dal Ceo dell’azienda Richard Yu, è stato confermato che i prossimi modelli della serie P40 diventeranno ufficiali il 26 marzo a Parigi, in Francia.



Sono già abbastanza numerosi i leaks riguardanti i nuovi dispositivi di Huawei. La versione top sarà la P40 Premium Edition, dotata di cinque fotocamere e caratterizzata da un teleobiettivo con sensore periscopico e zoom ottico 10x.



Huawei P40 Pro dovrebbe integrare un teleobiettivo da 125 mm con zoom ottico 5x insieme con una fotocamera principale da 52 Megapixel, un’ottica principale cinematografica da 40 Megapixel e un modulo tele da 8 Megapixel.



Il P40 versione base, infine, dovrebbe offrire un sensore periscopico con zoom ottico 3x mentre le altre tre fotocamere saranno uguali a quelle del modello Pro.



Tutti i modelli saranno dotati di connettività Wi-Fi 6+ che, teoricamente, è in grado di raggiungere velocità fino a 1.200 Mbps. Inoltre, la gamma P40 sarà dotata di connettività 5G dual-mode.