Huawei P40, attesa per la super fotocamera con nuovo sensore RYYB

Se c’è una cosa che gli smartphone top di gamma di Huawei sanno fare meglio di tanti altri è scattare fotografie. E il Huawei P40, atteso al lancio il prossimo 26 marzo, promette di alzare l’asticella della qualità delle immagini ancora più in alto dei suoi predecessori.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Huawei P40 (che vedete in alto in un’immagine non ufficiale) sarà dotato di una fotocamera con un nuovo sensore con filtro colore RYYB. Questo tipo di sensore, già adottato nel P30, riesce a catturare più luce rispetto ai sensori con tecnologia RGB. Ciò a livello teorico è dato dal fatto che il filtro RYYB utilizza il giallo al posto del verde e consente così una miglior trasmissione della luce (circa il 40% in più). I vantaggi più evidente offerti da questa tecnologia si notano soprattutto nelle foto in condizioni di scarsa illuminazione. Ed è proprio questo uno dei limiti più comuni delle fotocamere in generale e di quelle degli smartphone in particolare, dove i sensori per forza di cose hanno dimensioni molto contenute.

Non è comunque l’unica novità che dovrebbe riguardare la fotocamera dell’atteso Huawei P40, che dovrebbe contare ben 5 sensori (fra cui il Sony IMX700 da 52 Megapixel) affiancati da ottiche di varia lunghezza focale, dal grandangolo al tele. Altro elemento migliorato sarà lo zoom. Grazie a una nuova ottica periscopica ci si attendono foto più nitide e un fattore di ingrandimento superiori a quelli del suo predecessore. Pare che Huawei abbia preso ispirazione dalla vista dell’aquila, che può scorgere una preda a 3 km di distanza.

Ultima novità odierna riguarda invece le finiture. Come già per il Mate 30, anche Huawei P40 dovrebbe arrivare con scocche in più varianti fra cui quelle in Vegan Leather. Per vedere queste indiscrezioni confermate, non ci resta che contare i giorni da qui al 26 marzo, giorno in cui ci sarà l’evento di lancio online (per le limitazioni imposte dall’attuale emergenza sanitaria). Nel frattempo, ne siamo certi, usciranno nuovi particolari.