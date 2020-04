La scorsa settimana, Huawei ha svelato i suoi nuovi top di gamma della serie P40. Tre modelli aggiornati con tutto il meglio dell’hardware che si possa desiderare in questo momento.

Nonostante non siano ancora disponibili per l’acquisto, gli sfondi che abbiamo visto preinstallati su Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+ sono ora disponibili per il download.

Gallery

























I wallpapers sono stati estratti e caricati da Huawei Central e visibili nella galleria in alto. Tuttavia, per scaricarli e impostarli sul tuo smartphone ti basterà cliccare nel link qui sotto. In totale sono 23 sfondi, tutti in FullHD+.

I nuovi modelli Huawei P40

Huawei P40 Pro+ è l’unico a offrire una scocca in ceramica sul retro al contrario della più classica soluzione vetro più metallo. Entrambi sono dotati di Android 10 insieme alla skin EMUI di Huawei.

Purtroppo i servizi di Google non fanno parte del pacchetto e tutti e tre i modelli possono contare solo sulla suite HMS di Huawei. In comune hanno anche il processore Kirin 990 che supporta la connettività 5G e una fotocamera principale da 50 Megapixel posizionata sul retro.