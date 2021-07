Huawei P50 sarà presentato il 29 luglio in Cina e arriverà anche in Europa

Huawei ha confermato ufficialmente che la serie P50 sarà presentata il 29 luglio, ovvero giovedì della prossima settimana.

Ma la notizia più importante ed attesa è forse un’altra. I telefoni della nuova gamma non saranno disponibili solo per la Cina, ma verranno lanciati a livello globale, quindi anche in Europa.

Il produttore di Shenzhen continuerà a sviluppare il proprio ecosistema, che vanta già 134.000 app e ha visto 4 milioni di sviluppatori iscriversi alla piattaforma Harmony.

In un teaser ufficiale di ieri la società ha anche confermato che gli smartphone Huawei P50 utilizzeranno ancora le fotocamere Leica e che almeno un modello sarà dotato di un obiettivo periscopico da 125 mm con apertura f/3.4.



Sembrerebbe trattarsi dello stesso obiettivo presente sui modelli P40 Pro e Mate 40 Pro, nonostante che le anticipazioni della vigilia facciano tutte riferimento a nuovi sensori per la generazione P50.



Meno chiara, invece, la situazione che riguarda i chipset. Huawei avrebbe a disposizione pochi Kirin 9000 e potrebbe ricorrere all’utilizzo di Snapdragon 888 per i modelli con connettività solo 4G.