Huawei P50, un messaggio in codice svela la data di presentazione

Secondo le ultime indiscrezioni, Huawei potrebbe essere vicina all’annuncio della sua nuova serie di smartphone P50. Dopo numerosi rinvii, sembra che la società cinese abbia scelto il 29 luglio come data di presentazione.

Il messaggio di Huawei

All’inizio di questo mese, Huawei ha svelato la prima immagine ufficiale del nuovo smartphone P50, senza però annunciare alcuna data. Uno strano messaggio rilasciato dalla stessa azienda sembra però suggerire una probabile finestra di tempo.

Sull’account di Huawei del social media cinese Weibo è infatti comparsa una sequenza di codice binario, per la precisione 1011011001. Una volta convertita in base decimale, questa sequenza indica la cifra 729, probabile indizio per la data del 29 luglio. È quindi molto probabile che fra non molto tutte le specifiche di questo nuovo dispositivo saranno ufficialmente rivelate.

Secondo le ultime voci, inoltre, il Huawei P50 lancerà con una fotocamera ultra grandangolare dotata di un sensore da 1/1,18 pollici, la più grande mai vista su uno smartphone fino ad ora.